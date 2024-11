Queralt Lahoz se homenajea a sí misma a ritmo de cumbia

Queralt Lahoz es una de las artistas revelación de los últimos años. Sus canciones, que mezclan sonidos flamencos, urbanos y latinos, como ‘De la cuela a los olivos’ o ‘En otro lugar’, han amasado millones de escuchas y conquistado a personas como el actual Ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

‘Pureza‘, el álbum debut de Lahoz, se lanzó 2021, y la cantante de Santa Coloma de Gramanet prepara ahora su segundo lanzamiento largo, que saldrá «entrado 2025» según su equipo de prensa. El nuevo adelanto es ‘QL’, cuyo título efectivamente se compone de las siglas de Queralt Lahoz.

En el pasado, ciertos artistas de pop han cantado su propio nombre en sus canciones, en homenaje a sí mismos, como Madonna en ‘Bitch I’m Madonna’ o Jennifer Lopez en ‘Jenny from the Block’. En ‘QL’, Lahoz cuenta que ella que sus experiencias vitales la han fortalecido. Canta que vivió «muy pronto el dolor de la muerte» y que se ha hecho «más fuerte que la mimbre», y pide a Dios que cuide de los suyos. «¿Si no quién sería yo? Seguramente no sería Queralt Lahoz», rima.

«No cambio mi vida por una perfecta / si es que eso existiera yo prefiero esta», es la lección que deja Queralt Lahoz en la Canción Del Día. En lo musical, Lahoz elige un vibrante ritmo de cumbia que hace resaltar su espectacular voz. Su colaborador, el granadino Toni Anzis, produce la canción.

Queralt actúa hoy 22 de noviembre en el Monkey Week de Sevilla, y el 30 de noviembre dará un concierto acústico en el Teatre Bescanó de Girona. Después, estará en Miradas Flamenkas, en Madrid, el 1 de diciembre, antes de volar a Argentina: toca en Lollapalooza el 21 de marzo.