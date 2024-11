LVL1 señala la transfobia de El Diario de Sevilla, el medio rectifica

LVL1, uno de los artistas revelación de los últimos años en España a raíz del éxito de su single, ‘FVN!‘, que ha llevado al artista de Algeciras a aparecer en Rolling Stone o a colaborar con nombres internacionales como Danny L. Harle o EASYFUN, ha denunciado la «falta de respeto» que ha sufrido por parte de El Diario de Sevilla, en una noticia publicada por el medio sobre la programación de Monkey Week, que arranca esta semana.

En la noticia, El Diario de Sevilla enumera nombres de artistas femeninas que participan en el festival e incluye el de LVL1, a pesar de que el autor de ‘PLAY‘ usa pronombres neutros desde el inicio de su carrera. El medio, además, se niega abiertamente a usar los pronombres masculino o neutro: «El festival incluye a LVL1, la artista citada a petición propia, porque se siente hombre, como andaluz afincado en Madrid» era la frase en cuestión.

- Publicidad -

Curiosamente, el redactor expresaba en el texto tener «especial cariño» a LVL1 por haberle entrevistado en el pasado, a pesar de apelarle en femenino y de referirse a su identidad con tono burlón.

El artículo de El Diario de Sevilla ha llevado a LVL1 a aclarar que se reconoce como hombre trans y a revelar que se encuentra en «proceso de transición médica» aunque no entraba en sus planes hacerlo público: «Me jode tener que contar y justificar nada porque es literalmente asunto mío», ha declarado, apuntando que el hecho de someterse a una operación no le hace «más trans».

- Publicidad -

En una serie de tuits, LVL1 comenta: «Soy una persona trans y esto no es nuevo ni de hace dos días, llevo fuera del armario como persona no binaria desde el principio de mi carrera, y llevo sin usar pronombres femeninos desde poquísimo después. Es algo progresivo, de ahí que se llame transición. Es un proceso largo. A día de hoy, aunque siempre seré una persona no binaria, porque el género es una construcción social y creo que podemos jugar con él como queramos, mi identidad se acerca más a la de un chico que a la de una chica. Por eso, estoy en proceso también de transición médica».

LVL1 añade: «Quitando el hecho de que se me haya vuelto a meter otra vez en el saco de artistas mujeres, me jode que en el artículo se remarque el asunto de mi identidad sin tener ni idea de cómo hacerlo. Hablar de mí en femenino («citada») cuando ya se ha visto que ni en mis bios ni en ningún lado se hace, para, a continuación, decir que «me siento hombre»… es una falta de respeto. Y me duele porque se habla de que se me tiene cariño pero, sin embargo, se trata mi identidad como si fuera un capricho posmoderno cuando estamos ya en 2025 y deberíamos tener un poquito mas de educación con estas cosas».

- Publicidad -

Tras la crítica de LVL1, El Diario de Sevilla ha rectificado su artículo, en el que ahora se lee lo siguiente: «Quiero terminar mencionando a LVL1, afincado en Madrid, según el programa de mano, pero con raíces andaluzas que se extienden desde Algeciras a Sevilla».