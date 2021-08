De Algeciras a Rolling Stone: LVL1 lo peta con ‘FVN!’ y su «Cat Kitty Cat»

Seguramente hayas escuchado estos días a alguien de tu entorno canturreando “si te enseño las uñas te puedo arañar, cat-kitty-cat-cat-kitty-cat-cat!” (en caso contrario, te falta nada para que eso ocurra) y te estés preguntando de dónde viene eso. Se trata de ‘FVN!’, un divertidísimo tema que mezcla house y rap, y que supone el primer paso de LVL1 (leído “Luli”), una chica de Algeciras de 23 años. Es hoy nuestra «Canción del Día».

El videoclip de la canción (dirigido por Jorge Parejo y Laura Cortés) acumula un millón de visitas, y en Spotify lleva más de 6 millones de streams… todo esto sin contar la locura de números en la red social donde el tema se ha hecho viral: TikTok.

- Publicidad -

Contactamos con ella para que nos explicase cómo ha vivido esto, y nos cuenta que ha habido varios picos de viralidad: primero fue un vídeo de ella misma enseñando su look, que tuvo tirón por Latinoamérica, luego la canción empezó a usarse en Rusia, y fue al llegar a Estados Unidos cuando aquello explotó, con multitud de usuarios eligiendo la canción para acompañar vídeos de sus mascotas. De los gatos pasó a muchos otros trends de la popular red social -incluyendo un cuanto menos desafortunado vídeo de la cuenta oficial del ejército israelí donde se ven tanques y armas mientras Luli canta de fondo (“te puedes imaginar lo que me parece”, nos dice ella).

LVL1 está aún digiriendo todo este impacto, y en los últimos días ha vivido incluso una retirada de su canción de TikTok (a cuenta de otro usuario que intentó hacer pasar el hit como suyo), que por suerte se ha quedado en susto. Su música ha llegado hasta la Rolling Stone, que reseñó hace poco ‘FVN!’, calificándola de “alegre, desenfrenada y hedonista” y alabando la producción de Trillfox y el puente que incluye el mencionado “cat-kitty-cat”.

- Publicidad -

Pero el talento de la algecireña apunta mucho más allá de esa frase y ese puente; podemos apreciar su soltura y su facilidad para unir humor y ganchos en otros momentos de la canción: “no me presento / a mí ya me conoces / soy la que va / más ciega que la ONCE”, “no sé si me quiere / o me tiene manía / pero tú tacuerda / de mí to los día” o “a medio camino / entre king y queen / ya dejé la mafia / pero sigo siendo queer”.

En esta última hay precisamente un guiño a su anterior proyecto: la cantante, que se define como persona no binaria -usando tanto “ella” como “elle”-, tenía un grupo con otros amigos llamado Queer Mafia, bajo el que sacaron temas como ‘Eskivando balas’, ‘White Clouds’ o ‘Viernes‘. Cuando la banda se disolvió, ella decidió seguir sacando música con referentes como Zebra Katz o Azealia Banks, y de ahí han salido tanto esta ‘FVN!’ como ‘LVCKY’, la colaboración con Rakky Ripper y Eurosanto lanzada recientemente.

LVL1, que aunque estudió diseño de moda en Granada lleva haciendo música desde pequeña, duda ahora entre quedarse en Algeciras, en Granada o incluso mudarse a Madrid, pero lo que tiene claro es que va a aprovechar esta oportunidad para seguir sacando música.



Revelación o Timo: