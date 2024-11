Khalid sale del armario: «Me han expuesto»

Khalid, que lanzó ‘Sincere’ a mediados de año, ha salido del armario en X. Lo ha hecho simplemente tuiteando la bandera LGTBIQ+: «Ahí lo tenéis, siguiente tema por favor», ha añadido.

El autor de ‘American Teen’ se ha visto obligado a desarrollar sus pensamientos después de que un usuario respondiese a su primer tweet: «Espero que Mr. Khalid no sea gay». Entonces, el cantante de 26 años ha confirmado definitivamente que lo es y que «no pasa nada».

La noticia llega después de que el cantante Hugo D Almonte publicase en la red social, en un tuit ya borrado, que «uno de tus cantantes gay de R&B favoritos me realiza felaciones y es realmente malo». Él y Khalid tuvieron una relación que no acabó nada bien.

Khalid ha aclarado que si no había salido del armario públicamente, es porque «no es asunto de nadie», no porque esté avergonzado de su sexualidad: «Me han expuesto y el mundo sigue girando. No estoy avergonzado de mi sexualidad! La realidad es que no es asunto de nadie! Pero estoy bien conmigo mismo», ha escrito en un tuit posterior.

Vulture ha hablado con Almonte para preguntarle sobre lo sucedido: «Es realmente divertido como funciona porque mis intenciones nunca fueron exponer a alguien que claramente ya había salido del armario en la comunidad de Los Ángeles», ha declarado.

I got outted and the world still continues to turn. Let’s get this straight (lmao) I am not ashamed of my sexuality! In reality it ain’t nobodies business! But I am okay with me 🖤 love yall

— Khalid (@thegreatkhalid) November 23, 2024