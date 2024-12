Elton John revela que ha perdido la vista

Elton John ha revelado públicamente su pérdida de visión. Lo ha hecho durante la puesta de largo del musical ‘El diablo viste de Prada’, bromeando con que, pese a que no había podido ver la función, sí había sonado de maravilla.

«No he sido capaz de asistir a los preestrenos porque, como sabéis, he perdido la visión. Ha sido muy difícil para mí intentar ver la función, pero me ha encantado escucharlo, y qué bien ha sonado esta noche», ha expresado el cantante británico de 77 años, que también se ha encargado de escribir la música de la obra.

John ya se retiró de los escenarios en 2023 tras actuar en Glastonbury y terminar la gira mundial ‘Farewell Yellow Brick Road’. Fue el pasado septiembre cuando anunció en sus redes sociales que había contraído «una severa infección» que le había dejado con tan solo «una visión limitada» en el ojo izquierdo.

«Estoy curándome, pero es un proceso lento y tardaré en recuperar la vista en el ojo que ha sufrido el impacto», aseguró en su momento.