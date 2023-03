El festival de Glastonbury ha anunciado hoy su primera tanda de artistas, que ha confirmado a Arctic Monkeys y Guns N’ Roses como los dos últimos headliners del evento, que se unirán al previamente anunciado Elton John.

Arctic Monkeys visitarán el Pyramid Stage por tercera vez, mientras que el grupo de Axl Rose realizará su debut en Worthy Farm. Por otro lado, esta edición de Glasto hará historia, presentando el último show en Reino Unido de Elton John, en la última gira de su larga y prolífica carrera. Otros nombres incluyen Lil Nas X, Lana Del Rey, Wizkid, Lizzo, Lewis Capaldi, The War On Drugs, Chvrches, Christine And The Queens, Thundercat, Carly Rae Jepsen y Måneskin.

- Publicidad -

Entre los 54 nombres del line up están presentes actos de todos los géneros, desde el hip hop (Joey Bada$$, Slowthai) y el rock (Blondie, Manic Street Preachers) hasta la electrónica (Fatboy Slim, Fred again..). En cuanto al artista que cubrirá el puesto de Leyenda del festival, ocupado por Diana Ross el año pasado, en esta edición será Yusuf (Cat Stevens) quien se encargue de cantar sus clásicos, tales como ‘Wild World’ o ‘Peace Train’.

La coorganizadora del festival, Emily Eavis, ha contado en una entrevista con The Guardian que en un principio los tres headliners no iban a ser todos hombres. Explicó que Guns N’ Roses fueron contratados tras la cancelación de una artista femenina que había «cambiado sus planes de gira», aunque no reveló su nombre. Sin embargo, es posible que se refiriese a Taylor Swift, que se rumoreaba que estaría presente en la edición de este año.