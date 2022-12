Elton John abandona Twitter tras la «amnistía general» de Musk

Elton John ha publicado hoy su último tweet, al menos en un tiempo. El cantante británico ha anunciado hoy que va a dejar de usar Twitter por el «reciente cambio en la política, que permitirá que la desinformación crezca sin control». «Toda mi vida he intentado usar la música para juntar a la gente, pero me entristece ver cómo la desinformación está siendo usada para dividir nuestro mundo», ha añadido Elton John en su mensaje.

Las declaraciones del cantante de ‘Rocket Man’ se producen después de que el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, anunciara hace unas semanas que implementaría una «amnistía general» a las cuentas suspendidas por difundir desinformación u odio, «siempre y cuando no hayan infringido la ley o realizado un spam atroz». Según alertan los expertos, esto incrementaría los casos de acosos, discursos de odio y fake news en toda la red social.

Elon Musk anunció su intención a través de una encuesta en la que votaron solamente 3 millones de cuentas: menos de un 1% de los usuarios totales de la plataforma y menos de un 3% de los propios seguidores de Musk. Un 72,4% de los votos se posicionaron a favor de la amnistía, mientras que un 27,6% se mantuvo en contra. Tras el resultado, Elon Musk sentenció: «El pueblo ha hablado. La amnistía comienza la próxima semana».

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.

I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.

— Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022