Grimes y Elon Musk han tenido una segunda hija en secreto, Exa Dark Sideræl Musk

En una entrevista que ha ofrecido Grimes a Vanity Fair, la artista ha revelado que Elon Musk y ella son padres de una segunda hija desde diciembre. La niña, llamada Exa Dark Sideræl Musk o símplemente Y, ha nacido vía gestación subrogada tras las dificultades y problemas de salud que vivió la cantante en su primer embarazo.

La recién nacida es la primera hermana de X Æ A-12, un niño que ha estado demasiado expuesto a la sociedad, dice Grimes. De hecho, la artista no tenía intención de hacer pública la noticia de su segundo bebé, pero los lloros de Y dentro de la casa llamaron la atención del entrevistador. La segunda hija llega en un momento donde Musk y Grimes no parecían estar juntos (según lo que dictan los valores tradicionales sobre cómo debe ser una pareja), pero Grimes aclaró la situación explicando que “probablemente me refiera a él como mi novio, pero tenemos una relación abierta. Vivimos en casas distintas. Somos mejores amigos. Nos vemos constantemente”. “No espero que el resto de las personas lo entiendan”, añadió.

La artista también habló sobre el LP en el que está trabajando, ‘Book 1’, que incluirá una colaboración con The Weeknd e Illangelo llamada ‘Sci-Fi’. En enero de este año pudimos escuchar el primer adelanto del álbum gracias al single ‘Shinigami Eyes’, basado en el manga ‘Death Note’. Según Vanity Fair, el futuro disco de Grimes recuerda a ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ de The Smashing Pumpkins pero bajo las influencias de Beyoncé y su ‘Lemonade’.



