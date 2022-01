Grimes se rodea de JENNIE y Dorian Electra en ‘Shinigami Eyes’

Grimes ha estrenado su último single ‘Shinigami Eyes’. En una entrevista para Apple Music, la artista hablaba recelosa de este nuevo tema: “Siempre digo un montón de estupideces y me meto en problemas. Esta es la canción de decisión ejecutiva del sello. Me encanta el disco, pero todos dicen: ¿cuál es el significado más profundo? Y es como, bueno, Nino Angelo realmente acababa de ver ‘Death Note’ y realmente le gustó. Básicamente, escribí todo el asunto de la ópera espacial y esta es la única canción que no tenía esta gran trama narrativa.”

Y es que ‘Shinigami Eyes’ hace referencia al manga ‘Death Note’, con personajes con ojos de shinigami que invitan a los seres humanos hacia la muerte o inducen sentimientos de querer morir, según la cultura tradicional japonesa. “¿Estás listo para morir? / Tengo mis ojos de shinigami puestos / Todo está bien / Tengo mis ojos de shinigami puestos en ti”, canta Grimes.

En el vídeo de la canción hacen cameos Dorian Electra, la influencer Ryan Wu y Jennie, integrante del grupo BLACKPINK. De esta última Grimes comentaba que “Nunca había visto un talento tan puro en un set, todos estaban como wtf, ella es tan buena actuando”.

‘Shinigami Eyes’ se une a ‘Player of Games’ como los dos primeros adelantos de ‘Fairies Cum First’, el EP antesala de su próximo doble álbum ‘Book 1’. “Hice un montón de cosas y quiero hacer un montón de cosas más. Hay más ideas sónicas y conceptuales que creo que deben hacerse para que todo tenga más sentido. Y tenemos dos portadas de álbumes y parece un desperdicio tirar una de ellas”, revelaba para Apple Music.



