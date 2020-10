Dorian Electra / My Agenda

Un año después de ‘Flamboyant‘ –gran título-, Dorian Electra tiene estatus suficiente como para reunir en una misma canción a los americanos Village People -aún con Víctor Willis, el policía de la formación original– y a las rusas Pussy Riot, y en el mismo álbum a Rebecca Black -la de ‘Friday’- y a Faris Badwan de The Horrors -atención a la guitarra eléctrica de ‘Iron Fist’-. La «agenda» que plantea en este segundo disco y también en el corte homónimo es la de hablar de «homosexualidad» -«homosexual» es la palabra que repite incansable al término de ‘My Agenda’-, de «la crisis de la masculinidad», de la comunidad incel y de los roles de género desde una perspectiva «queer».

Uno de los momentos clave en el disco es el paso de ‘Gentleman’ a ‘M’Lady’, como otras pistas del álbum, por debajo de los 2 minutos de duración: en ambas Dorian Electra, de género fluido -en inglés usa el pronombre «they/them» para referirse a sí misme-, se pone en la posición de un «caballero, de gentil mano» buscando una «dama», tan sólo a modo de caricatura. La primera va bien cargada de un bobo sonido de trompetilla; la segunda, de gemidos.

Contra ese «jodido mundo» que nos ha tocado vivir, Dorian Electra no se achanta, sino que levanta los puños en señal de guerra con unas canciones que amenazan con «destruiros a todos» (‘My Agenda’), gritan contra la homofobia (‘Ram It Down’, con unos últimos segundos realmente descriptivos de arte y estado de ánimo) y adoptan una perspectiva irónica.

‘My Agenda’ no se despide con un tema que dé las gracias al mundo, pues ‘Give Great Thanks’ quiere decir todo lo contrario cuando invita: «enciérrame en una jaula / no me quejaré / mientras me jodes la cara / durante 100 días seguidos / gracias por tu castigo / gracias por tu generosidad». Una rabia que se manifiesta en una producción demencial en la que caben metal, jungle, brostep y más sonidos extraídos de la factoría PC Music, incluso dentro de la misma pista, como sucede en ‘F the World’.

El álbum ha sido presentado por diversos singles, de los cuales los más populares están siendo el que incluye la voz de Rebecca Black, ‘Edgelord’, y el sobresaliente ‘Sorry Bro (I Love You)’, que perfectamente podría pertenecer al repertorio lleno de hits de Charli XCX, a la que quizá se parece demasiado. Junto a ellas también hay que destacar esa respuesta a Aqua llamada ‘Barbie Boy’, que añade a su fantástica melodía un martillo trance. Jugando con la sumisión y la autoafirmación, otro ácido himno reivindicativo que puede dar mucho de sí en el futuro.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Barbie Boy’, ‘Sorry Bro (I Love You)’, ‘My Agenda’, ‘F the World’

Te gustará si te gusta: SOPHIE, Poppy, Grimes, Charli XCX.

Escúchalo: Youtube