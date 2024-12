Sky Ferreira lanza nueva canción esta semana, ‘Leash’

Sky Ferreira lanza una nueva canción este jueves, ‘Leash’. El tema forma parte del soundtrack de la película ‘Babygirl’, producida por A24 y fijada a estrenarse en España el próximo 17 de enero de 2025.

Lo último que escuchamos de Sky Ferreira fue el sencillo ‘Don’t Forget’, lanzado en mayo de 2022, por lo que todavía no se sabe nada del segundo disco de la artista estadounidense, ‘Masochism’. Su primer disco, ‘Night Time, My Time’ fue lanzado en 2013.

Después de todo este tiempo, la cantante ha roto el silencio anunciando su participación en la película ‘Babygirl’ con una nueva canción. En el vídeo promocional aparece el actor Harris Dickinson reaccionado a la canción, de la que solo podemos escuchar unos segundos. Nicole Kidman, Sophie Wilde, Antonio Banderas y Jean Reno completan el reparto.

Sky Ferreira to release new song, “Leash” for the ‘Babygirl’ soundtrack this Thursday. pic.twitter.com/IiqzhITdVo

— Pop Crave (@PopCrave) December 2, 2024