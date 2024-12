RFTW: Bad Bunny, Dua Lipa, Lauren Mayberry, The Horrors…

Hoy no es fiesta fuera de España, donde celebramos la tan traída y llevada Constitución de 1978, por lo que sí se publican discos significativos. Entre ellos, los de Lauren Mayberry, Lucinda Williams, White Denim, Rosé y un directo de Dua Lipa. De todos ellos os ofrecemos un pedacito en nuestra playlist de novedades de cada viernes, Ready for the Weekend.

También hay grandes lanzamientos en singles, con nuevos temas de Bad Bunny, Paloma Mami, Sky Ferreira, Sharon Van Etten, Loreen, Villagers, The Horrors, Skepta… Como veis, hay de todo un poco.

España no se queda atrás y también presenta nuevas apuestas de Amaral, Abraham Mateo, Jul con Bad Gyal, Carlos Ares, o Maria Arnal, que presenta un ‘Autobús’ que recuerda a ‘Medúlla’ de Björk. Rels B estrena balada con J Abecia. Entre las curiosidades, la colaboración de Califato 3/4 con Ángeles Toledano. Hace unos días, se publicaba el nuevo disco de Chill Chicos.