Por un lado, Caamaño&Ameixeiras es el dúo de Galicia formado por las cantantes e instrumentistas Sabela Caamaño, que toca el acordeón cromático, y Antía Ameixeiras, responsable del violín y la voz. Juntas, Caamaño&Ameixeiras han ofrecido cientos de conciertos recuperando el baile de raíz gallego. Por otro, Rodrigo Cuevas es el conocido renovador de la tradición asturiana convertido en referente absoluto del pop nacional.

En una nueva colaboración, Caamaño&Ameixeiras y Rodrigo Cuevas presentan una personal visión del pasodoble en ‘Catro Cousas’, una asombrosa producción que tenemos el honor de estrenar en JENESAISPOP junto a su videoclip.

En ‘Catro Cousas’, Caamaño&Ameixeiras y Rodrigo Cuevas recuperan una vieja marcha que ha viajado de generación en generación, un pasodoble «aprendido del enorme Florencio, el ciego de Vilares, que a su vez lo aprendió de La Pastorina gracias a la radio». El tema, grabado en vivo, emplea el ritmo vivo y marcial típico del pasodoble clásico asociado el ámbito taurino, y lo contextualiza en el presente, reivindicando el amor propio y el «autocuidado» a golpe de castañuelas. En ‘Catro Cousas’, además, el acordeón y el violín de Caamaño & Ameixeiras se suben a este ritmo militar para arroparlo con un cálido acompañamiento.

En ‘Catro Cousas’, explica la nota oficial, «Caamaño&Ameixeiras y Rodrigo Cuevas recogen el lenguaje militar y taurino que caracteriza este género para luego apropiarse de él, reinterpretarlo y vestirlo con una ironía mordaz pero elegante. De la misma manera, también es una canción de amor, pero al revés de lo común. Del amor hacia dentro, hacia ella misma. Del empoderamiento femenino y el autocuidado. De querernos a nosotras primero. De saber decir «cuatro cosas» cuando sea necesario».

Así, ‘Catro Cosas’ sabe poner límites desde el principio:

«Catro cousas hai no mundo

que revolven o sentido,

amar e non ser amado

querer e non ser querido.

Se me queres amar, ama,

se non, regálate ben,

o mundo éche ben largo,

non falta quen queira ben.»

Es imperdible también el videoclip de ‘Catro Cousas’, rodado en el Parque do Pasatempo de Betanzos, en A Coruña. Lugar considerado BIC (Bien de Interés Cultural), actualmente se encuentra en proceso de restauración. Jorge Rojas dirige el fantástico visual.

La localización en el Parque del Pasatiempo no es casual: “Pasatempo es un lugar mágico, y teníamos claro que era el escenario perfecto para lo que queríamos contar y transmitir en el videoclip. Además, personalmente para Sabela fue especial revisitar este espacio que tanto había visitado en su infancia, ahora desde una perspectiva diferente y con una mirada diferente. También fue muy poderoso volver a ocupar temporalmente un lugar como este, con una decadencia que nos resulta completamente magnética”.

Los tres artistas interpretarán el tema por primera vez en el concierto de Rodrigo Cuevas el próximo 19/20 de diciembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, con todas las entradas vendidas.