Miley Cyrus y Lykke Li bailan un vals en ‘Beautiful that Way’

Entre las novedades que deja este viernes pre-navideño se encuentra ‘Beautiful that Way’, la nueva canción de Miley Cyrus, que por fin puede escucharse en Spotify. ‘Beautiful that Way’ sirve de canción principal de ‘La últma corista’, la nueva película de Gia Coppola protagonizada por Pamela Anderson, y aspira a un Globo de Oro en la categoría de Mejor canción.

‘Beautiful that Way’ une a Miley Cyrus con Lykke Li, autora de la canción junto a Cyrus y el productor Andrew Wyatt, que compone la mayor parte de la banda sonora de ‘La última corista’. La firma de Lykke Li puede notarse -quizá- en la atmósfera dream-pop de la canción, que se empareja, eso sí, con un ritmo cercano al vals, decorado con cuerdas.

No es ‘Beautiful that Way’ la canción que probablemente obtendrá el Globo de Oro en su categoría, pero sirve para escuchar la asombrosa voz de Cyrus en un contexto diferente, próximo al pop de los años 50 de gente como Skeeter Davis (‘The End of the World‘ parece, realmente, la inspiración) o Lesley Gore. ‘La última corista’ no se estrena en Estados Unidos hasta el próximo 10 de enero.