Mon Dvy es uno de los artistas que has podido descubrir en la última edición de Monkey Week. Detrás de este alias se esconde el navarro Martín Muñoz, músico que ha compartido estudio y escenario con diversos artistas de nuestro país como Carolina Durante, Samuraï o Alba Reche. Aunque probablemente Muñoz es conocido, sobre todo, por su trabajo junto a Bengo en el álbum ‘Bizirik’ (2023). Además, Muñoz ha tocado o ejercido de director artístico para Yawners o Maikel Delacalle. Con el nombre de Mon Dvy, Muñoz ha publicado dos discos, ‘En el punto de ira’ (2020) y ‘Mal nombre’.

Este último álbum, muy influido por el jazz, es la excusa para hablar de cool jazz, la obsesión «secreta» de Mon Dvy, en esta nueva edición de Meister of the Week comisariada por Jägermusic. Un género musical de jazz tranquilo y atemperado, creado en contraposición al enérgico bebop, que probablemente has escuchado aunque no lo sepas, dada su notable presencia en películas o anuncios. Por no hablar de ‘Kind of Blue’ de Miles Davis. Mon Dvy nos explica por qué considera el cool jazz un refugio, y nos descubre sus discos favoritos.

- Publicidad -

Has elegido hablar de cool jazz. ¿Cuál es tu conexión con este género musical? ¿Compartes esta afición con amigos?

Es una afición muy personal y solitaria. Por el camino he ido conociendo gente con la que compartir discos, profesores de los que aprendí mucho sobre el tema, pero, por lo general, es mi pasión oculta. Mi trabajo como productor está muy lejos del cool y, en mi etapa como músico en Madrid, tocaba otros estilos. Por eso tengo una conexión con este estilo muy propia y cercana. Es como una cabaña en el bosque, que sólo yo sé dónde está, y dónde puedo ir cuando no quiero que nadie ni nada me moleste.

¿Crees que es un género musical desconocido a día de hoy, en comparación con el jazz a secas, o al contrario?

Creo que cool jazz es menos conocido, principalmente porque duró poco y quedó enterrado por otros estilos. Es cierto que términos como bebop o swing son más familiares para la gente, pero el cool jazz tiene magia y lo recomiendo para quienes buscan un jazz más accesible y emocional. Tiene un encanto especial que merece la pena descubrir.

- Publicidad -

¿Cuándo descubres el cool jazz y por qué se convierte en una música clave en tu vida?

Recuerdo de muy niño escuchar ‘Kind of Blue’ (1959) de Miles Davis en casa. También recuerdo escuchar una colección de clásicos del jazz y las sensaciones que me generaban cada uno de ellos. Después de unos años en la escuela de música del pueblo, estudié armonía y batería con la intención de hacer el superior de jazz (cosa que nunca hice). Descubrí su historia y el lenguaje, empece a entenderlo y disfrutarlo.

¿Hay cool jazz en todas esas playlists de lo-fi hip-hop salpicadas de jazz que triunfan en Youtube?

Sinceramente, no lo sé. Conozco las listas pero nunca les he prestado mucha atención. Pero supongo que sí. Hay una gran cantidad de temas de hip-hop clásico que samplean cool jazz.

- Publicidad -

¿Qué diferencia el cool jazz del jazz a secas, del bebop y del big band?

El cool jazz aparece a finales de los 40 para enfriar la intensidad del bebop y enfocarse en una música más «ordenada». El bebop es rápido, técnico y virtuoso, con líneas melódicas rápidas y a veces infumables, mientras que el cool jazz se diferencia por tempos lentos y arreglos elegantes. A diferencia de las big bands, que destacan por su energía, grandes secciones de instrumentos y un espectáculo, el cool jazz se enfoca en grupos pequeños, una interacción más íntima entre los músicos y un sonido más contenido y personal.

¿El cool jazz ayuda a entender tu estilo musical? ¿Qué estilos de jazz tocas en tu disco ‘Mal nombre’, en temas como ‘Punto que parte’?

Aunque no muy presente en la sonoridad, para la armonía y melodías (principalmente de instrumentos) del disco, estudiamos artistas y álbumes de cool. Al igual que para Mon Dvy, la trompeta es uno de los elementos principales del jazz. Durante la producción del disco, Ibai y yo intentamos tener presente la forma de improvisar y tocar de algunos artistas de cool, sin perder nuestra esencia, utilizando el instrumento como un segundo cantante. Igual de importante y presente que la voz. Pero mi estilo está algo lejos del jazz, sobre todo en el trabajo que publicaré este año, donde he dado más importancia a la voz y la guitarra.



¿Qué detalles, samples, ideas… relacionadas con el cool jazz de ‘Mal nombre’ están presentes en el álbum?

‘Mal Nombre’ tiene mucho de cool jazz aunque no sea un disco del género. Algunas referencias claras son Miles Davis (su historia de amor en París, su voz en una entrevista hablando de cómo siente la música, un guiño a la mítica melodía de ‘So What’…) o Chet Baker hablando al inicio de ‘Punto que Parte’, entre otras. En cuanto a los samples, te diría que ninguno.

¿Qué discos de cool jazz te parecen esenciales y por qué?

Mis cuatro discos favoritos, sin duda, y en orden de preferencia serían ‘Birth of the Cool’ (1957) de Miles Davis, ‘Chet Baker Sings’ (1956) de Chet Baker, ‘Time Out’ (1959) de Dave Brubeck Quartet y ‘The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery’ (1960) de Wes Montgomery. Estos discos me han acompañado en momentos cruciales de mi vida y les tengo un cariño especial. Pero la verdad es que podría decir otros tantos que conozco como la palma de mi mano.









¿Recomiendas alguna película, libro, serie o anuncio donde el cool jazz aparezca?

Recomiendo muchísimo la película ‘Ascensor para el cadalso’ (1958), primer largometraje de Louis Malle y la primera banda sonora de Miles Davis. El proceso creativo de la música fue único en la historia del cine. Tocaron directamente con la proyección de las imágenes. La intención de Miles era ver la película al mismo tiempo que improvisaba. Un genio. Si no queréis ver la película, escuchar solo el disco porque es espectacular. También recomiendo el libro ‘Mayo fue el fin del mundo’ de Frank Yerby (1985).

¿Existen artistas actuales que hagan cool jazz? ¿Alguno que recomiendes?

Hay proyectos muy interesantes hoy en día que exploran los sonidos del cool u otros estilos del jazz. Os dejo alguno de los discos que he estado escuchando estos últimos años: ‘Beginner’s Mind’ (2021) de Raffy Bushman, ‘KOKOROKO’ (2019) de Kokoroko, ‘Fearless Movement’ (2024) de Kamasi Washington o ‘Love Heart Cheat Code’ (2024) de Hiatus Kaiyote.