Lucinda Williams actuará en Madrid y Barcelona este año

Lucinda Williams, icónica cantautora y ganadora de tres premios Grammy, ha anunciado tres fechas en España este 2025. De esta manera, la autora de ‘Car Wheels On A Gravel Road’ desgranará su carrera de tres décadas en Madrid, Barcelona y el Azkena Rock Festival del País Vasco.

Es uno de los nombres más respetados en el folk, country y blues estadounidense, mezclando la melancolía típica de la zona sureña de Estados Unidos con un fuerte contenido social y emocional. El disco ‘Car Wheels On A Gravel Road’ es su trabajo más aclamado y ganó el Grammy a Mejor Disco de Folk Contemporáneo en 1999. Su último lanzamiento, ‘Lucinda Williams Sings The Beatles From Abbey Road’, salió el pasado 6 de diciembre.

En cuanto a salas se refiere, Williams estará el 19 de junio en la Sala Apolo de Barcelona y el 21 de junio en La Riviera de Madrid. Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 17 de enero, a las 11h, en Last Tour. Las entradas para Azkena Rock Festival ya están disponibles en la web del evento.