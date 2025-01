Grimes se desmarca del gesto de Musk y denuncia el «nazismo»

Grimes ha respondido a la controversia por el polémico gesto realizado por Elon Musk, ex pareja y padre de sus tres hijos, durante la inauguración de Donald Trump.

Al finalizar su discurso, el magnate de Tesla y SpaceX, desde este lunes 20 de enero miembro del gobierno de Estados Unidos, se golpeó el pecho con la mano derecha y levantó su brazo hacia arriba en posición diagonal.

El gesto ha desatado esta semana una locura mediática por su evidente parecido al saludo nazi y ha sido la gota que ha colmado el vaso para que muchos usuarios de X hayan decidido abandonar esta red social -propiedad de Musk- para siempre.

Grimes se ha enterado de la polémica tarde, a través de sus fans, pues asegura que “no ha visto la inauguración” y que tampoco “ha estado conectada a internet”. Claire Boucher recuerda que es canadiense y que no reside en Estados Unidos.

Su silencio ha preocupado a sus fans y, en cuanto se ha enterado, Grimes ha aclarado que ella no comulga con el gesto de Musk: “Felizmente denunciaré el nazismo y a la extrema derecha”, ha sentenciado.

Sobre todo, Boucher ha pedido que no se la responsabilice a ella por las acciones de él: “Yo no soy él y no voy a emitir un comunicado siempre que haga algo. Solo puedo mandar amor a un mundo que está sufriendo.”