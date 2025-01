Parquesvr / Si molesto, os vais

«¡La que necesita un abogado soy yo!». Estas fueron las palabras de Angels Barcelò cuando terminó de escuchar el temita que Parquesvr fueron a presentar a ‘Hoy por hoy’. Se llama ‘Juancarlista’, asevera que «Froilán es un puto navajero», proclama «dame sociatas, nunca comunistas», ironiza sobre lugares tan comunes -y tan llenos de machismo- como «en mi casa manda mi mujer» y no exclama «Gora ETA» por los pelos.

Este tema que habla de «zurdos» está tan lleno de actualidad política como una enorme parte del álbum al que pertenece, ‘Si molesto, os vais’, el tercero de Parquesvr. Disco que comienza preguntando por el ‘Faro de Occidente’, cuando claramente Occidente lo ha perdido. ¿Queréis más actualidad? «Elon Musk, ¿de qué vas?» es una frase de ‘Que te pires’. Parece mentira que Parquesvr escribieran este álbum en 2023: su discurso debería haber pasado de moda, pero todo lo contrario.

El quid de la cuestión de algo que osa llamarse ‘Si molesto, os vais’ es cuánto es capaz de molestar al oyente. Y la verdad es que por momentos incomoda o al menos sorprende, como ese beef que tienen con Viva Suecia por haber escrito que «Si el mundo fuera España, España sería Murcia». «Pues anda que Leganés es muy bonito», les respondieron, muy acertadamente.

Sumando desconcierto, ‘¡Que te pires!’ pone a rimar a Santiago Abascal con el pobre Pedro Pascal como si diera igual uno que otro; y Carolina Durante se comen el marrón de aparecer citados en la misma canción que Taburete después de haber escrito ‘Cayetano’. Es ese delirio titulado ‘Todos menos tú’, en el que «media fiesta persigue al de Sonido Muchacho»… quien no puede ser otro que Luis Fernández, bajista de Los Punsetes por las noches, directivo de Universal por el día.

‘Si molesto, os vais’ tiene, por tanto, gracia. A veces los juegos de palabras o la ausencia de los mismos son tan de brocha gorda como los de Ojete Calor o Ladilla Rusa -no, no por hacer rock lucen mucho más inteligentes-, pero como esas otras bandas, cuentan con momentos hilarantes. 6 veces que he oído este disco, 6 veces que me ha dado la risa con el patético audio de voz al inicio de ‘The Last of Us’. Un lamentable ataque de celos porque algo salió en «visto».

Se me olvidaba: la música. Ahí, Parquesvr no temen a nada. El rock, el pseudo-rapeo o recitado, la rumbita, la cumbia o el sonido andalusí pueden aparecer en ‘Si molesto, os vais’. Seguro que todo el mundo les va a identificar por una suerte de math-rock, punk bailable o kraut comercialote, pero los experimentos de ‘El reloj’ y ‘A la luz de la luna’ les han salido bien. Aportan pimienta a su repertorio y más personalidad aún a las composiciones, que se distinguen así perfectamente unas de otras. Por si fuera poco, la canción de amor les sale fenomenal. Javi Ferrara escribió ‘Tu nombre es una puerta por cerrar‘, agobiado porque tiene una relación marcada por la diferencia de edad y teme que no dure mucho. Y ahí está: es su pista más escuchada.