‘Cerca de ti’ es el feliz «cruce de caminos» de La Plata

La Plata publican su tercer álbum, ‘Interzona’, el 14 de febrero. Los valencianos se dieron a conocer como grupo post-punk, con matices, con un debut excelente llamado ‘Desorden‘. Después, han ido experimentando con sonidos más o menos electrónicos, más o menos dream pop, tanto en álbumes como en EP’s o temas junto a otros artistas.

De este ‘Interzona’ se han presentado tres singles: ‘la vida real’ (una de sus canciones lentas, «fade out» incluido), la drum&bass ‘ruido blanco’ y ‘cerca de ti’. Son tres canciones muy distintas, porque el disco narrará momentos muy diferentes de una historia completa. Escogemos esta última como Canción del Día.

‘cerca de ti’ se presenta como el single más alegre y optimista que nunca hayan presentado La Plata. En este caso y a diferencia de otros puntos del álbum, la voz de Épona (antes Diego Escriche) y la de María se alternan en un efecto muy The xx. En ocasiones, uno empieza una frase que termina el otro incluso dentro de la misma estrofa o el mismo verso. Si acaso, las guitarras son más fieras que las de Romy Madley Croft, más cercanas al post-grunge, en un feliz «cruce de caminos» como el que nos cuenta la letra.

El efecto es bellísimo desde que el texto comienza celebrando un encuentro, el de dos personas que se han conocido: «Te he encontrado y no te has ido / Y ya tengo ganas de volverte a ver». Hay algún momento algo más sombrío, hay figuras más ambiguas, como el «fuego», la «veleta», la imposibilidad de «dormir»… pero en general la calma reina en la que es también una de las canciones más accesibles que han registrado La Plata desde su contagioso debut.

La Plata tienen decenas de fechas repartidas por todo el país durante las próximas semanas. No dejéis de consultarlas en su link.tree:

valencia – 1 feb – les arts

vila-real – 7 feb – japan rock club

bilbao – 13 feb – crystal

donostia – 14 feb – dabadaba

a coruña – 20 feb – mardi gras

cambados – 21 feb – krazzy kray

vigo – 22 feb – radar

l’hospitalet de llobregat – 28 feb – el pumarejo

valladolid – 14 mar – el desierto rojo

salamanca – 15 mar – la chica de ayer

pamplona – 21 mar – sala txintxarri

oviedo – 22 mar – salvaje

sevilla – 27 mar – fun club

granada – 28 mar – planta baja

murcia – 11 abr – rem