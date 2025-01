Por qué la industria musical española sube, pero no tanto como debería

Promusicae ha publicado su primer gran informe sobre la industria musical en 2024 en España, el cual incluía la lista de discos más vendidos del año en nuestro país durante 2024, encabezados por ‘The Tortured Poet’s Department’ de Taylor Swift; y la lista de canciones más exitosas de 2024, encabezadas por ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G.

Pero también había otros datos interesantes. Datos que no hacen sino confirmar las tendencias que hemos visto en los últimos años: sube el consumo de streaming, de manera masiva, pero no lo suficiente como para compensar lo que se ha perdido en cuanto a ventas de soporte físico.

El streaming representa ya en 2024 el 90% del consumo de música en España. Se han producido más de 98,5 mil millones de escuchas en plataformas digitales de audio, un 13% más que el año anterior. El consumo digital equivaldría a un total de 30 millones de álbumes vendidos (en formato físico o digital), una cifra que queda lejos aún del pico de los 57 millones de álbumes vendidos alcanzados en 2002. Es de hecho poco más de la mitad en un mundo completamente distinto.

Sube el vinilo, pero no lo suficiente

Con este dominio del streaming, insistimos, al 90% del consumo total, no queda más que un 10% para otros soportes. La venta de vinilos continúa en alza y se ha incrementado un 9% en el último año. Pero este dato no sirve para compensar lo que se ha perdido en CD. El formato físico en conjunto cae, de hecho, un 2% respecto a 2023.

Las suscripciones de pago no se terminan de disparar

En España se consume mucha música, y según el informe de la IFPI “Engaging with Music”, en nuestro país el consumo de música está por encima de la media: 22,1 horas a la semana. Sin embargo, el gran problema que se plantea desde la industria es que las suscripciones de pago a los servicios de streaming no se terminan de disparar. Este año suben un 11% y suponen ya un 57% del consumo total de streaming. Pero este porcentaje es muy lejano al 80% que manejan en Francia o Reino Unido. Es decir, en estos países 8 de cada 10 personas pagan por su servicio de streaming, pero en España menos de 6 de cada 10. Y eso produce que los ingresos de la industria española sean más bajos. Desde los tiempos de la piratería, España ha dejado de aparecer entre las 10 industrias musicales más importantes del mundo. Es como si no estuviéramos dispuestos a pagar por algo que podemos obtener gratis: muchos prefieren escuchar los anuncios.

Ausencia de multiplatinos españoles

Otro factor que no apunta Promusicae pero que podría tener alguna relación es la ausencia de superestrellas en España que hayan editado disco a lo largo de 2024. Algunos llegaron solo a finales de año (Quevedo, Dani Martín), no a tiempo de salvar las cifras anuales. Promusicae destaca el amor por la música en español, y de hecho 94 de las 100 canciones más populares en España durante 2024 están en castellano, pero solo en 37 de ellas hay un artista español. Llama la atención que ni la artista que más discos vendió ni la que más reproducciones de un tema produjo sea española. En pocos países ocurre esto. La ausencia de multiplatinos de nuestro propio país, al estilo de Quevedo, Rosalía o C. Tangana durante los años anteriores, tampoco ha debido de hacer gran favor a las cifras globales. En países anglosajones, los discos de diamante de Adele o Taylor Swift sirven para inflar datos (e ingresos).

Ausencia de incentivos fiscales

Finalmente, el Presidente de PROMUSICAE, Antonio Guisasola, pide incentivos fiscales para la música grabada a los poderes públicos. Apela a «la necesidad de apoyar decididamente la producción e inversión que realizan los sellos discográficos españoles, para que los trabajos de los artistas españoles tengan las mayores opciones de promoción y competitividad en el actual ecosistema de la música en español, donde hay tantas oportunidades como retos por afrontar. No tiene sentido que, a día de hoy, no se hayan extendido los beneficios fiscales de los que gozan el resto de industrias culturales a la música grabada».