Alba Reche / No soy tu hombre

En la portada del nuevo disco de Alba Reche, y en el videoclip de la canción titular, una pareja discute. La cantante desechó una serie de composiciones y empezó de cero al final de una nueva relación, comenzando con ‘Digna de ti’. «Si lo he dado todo, ¿por qué no soy digna de ti? Si lo he dado todo, ¿por qué te alejas de aquí?», se pregunta en esta canción de inspiración acústica, con algún efecto a las voces y algún estallido «Y entenderás que ella nunca será yo, ¡nunca será yo!».

Pese a este exabrupto y al mal momento retratado en cubierta y vídeo, ‘No soy tu hombre’ es un álbum tranquilo. Su cadencia es tan reposada como el de un álbum feliz o como mínimo agridulce de Kings of Convenience. No en vano se ha compuesto en una casa rural de Valencia, «entre cabrillas». Los primeros discos de Zahara y Tulsa podrían ser una referencia también. La artista da con un sonido más folky, acaso más americano, perceptible por ejemplo en la bonita ‘Creí en ti’ y en su sutil crescendo con guitarras eléctricas. Se produce justo cuando la letra pasa de decir «siempre creí en ti» a «me obligaste a creer en mí».

- Publicidad -

El disco confesional de Alba Reche, pues la artista asegura que ahora es más fiel a la realidad en sus textos, incluye reflexiones sobre la necesidad de tener «menos miedo» (‘Mi casa’), sobre la relación con nuestro cuerpo (‘La mitad’) y relatos de puro costumbrismo (‘Tan guapa’). No incluye tanto hit, en cambio, en un desarrollo que confunde indistintamente singles (‘Todo lo que conozco’) con los que no lo han sido y lo parecen (‘Tal para cual’). Y esto sucede para bien y para mal.

Para mal, porque los álbumes del género agradecen canciones emblemáticas a las que agarrarse. Ya se sabe que cuesta a las baladas triunfar, pero cuando lo hacen es para siempre (Adele, Benson Boone, Bruno Mars). ¿Hay aquí alguna de esas? Para bien, porque ninguna canción te echa del álbum. Productores como Mayo y Tuiste, vatocholo y sobre todo Khotton han ayudado a Alba Reche en este disco intimista y elegante, con bastantes detalles electrónicos, que se aleja del sonido de gente del perfil de Manu Carrasco. Ni rastro de desesperación comercial, ni rastro de featurings, ella sigue su viaje sola como en aquel vídeo de la barca de Caronte.

- Publicidad -

En un álbum que tendía a lo monotonía, se agradece por tanto el correcto nivel compositivo que dan los puentes y las outros, a menudo dejando lo mejor de cada composición. Los coros al final de ‘Enemigo’, las guitarras eléctricas al término de ‘Tal para cual’, el cambio de acordes -tan clasicote- de ‘Tan guapa’… El álbum habría agradecido más beats como los del final de ‘Todo lo que conozco’. Tras una ruptura que parece convulsa, casi todo suena paradójicamente en su lugar en ‘No soy tu hombre’.