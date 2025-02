Vicente Calderón / Vicente Calderón

Vicente Calderón era el nombre de un estadio que ya no existe, en honor a una persona que hace mucho que murió; desde ahora rescatado por un grupo que hace música que parece que ya no existía pero sí. Como el grupo madrileño ha explicado a la web Esto Es Atleti (LOL), el nombre de la formación es casual: la afición futbolera está ahí, pero no es tamaño Julio Ruiz. Vicente Calderón es un grupo «hecho para reírse».

Sus referentes están en el pop anglosajón, el punk pop de Los Nikis o Carolina Durante y, a partir de ahí, una paleta que incluye lo mismo el rock urbano que el indie pop del sello Elefant.

Entre las cartas de presentación de este debut, en los directos de Vicente Calderón ha destacado su himno sobre la gentrificación y la especulación inmobiliaria, ‘Costa marrón’. Las menciones a Alcorcón, Leganés y Benidorm son tan efectistas como la noche «hooligan» relatada en ‘Dientes rotos’, su colaboración con Samantha Hudson. «Esta noche voy a meterme en líos», asegura su líder Julián Clemente. ‘Porno’, más «college rock» estadounidense de los 90 que una canción de Weezer, reflexiona sobre el modo en que consumir porno influye en nuestras relaciones personales.

La cara B del vinilo publicado por Subterfuge está más centrada en hablar de astros, estrellas y de su acercamiento a la fama, casi todo en relación. Como Black Sabbath o Belle & Sebastian, proponen una canción llamada como ellos mismos, ‘Vicente Calderón’, a la que suceden con un tema llamado ‘Número 1’ que habla de manera optimista sobre sonar en Los 40 Principales o salir en la tele.

Entre todo este divertimento ante el que sus seguidores están respondiendo muy bien -han agotado en la Sala Wurlitzer y añadido una segunda fecha-, la verdad es que las canciones de amor terminan siendo las mejores. ‘Himno de las flores’, con Niña Polaca y lo que es más importante, subida de medio tono, parece su tema más memorable. Y más relevantes que la participación de Niña Polaca o Samantha Hudson, compañeros de sello prestos a subir su número de oyentes mensuales, lucen los coros femeninos de la guitarrista Ángela Pérez: les ayudan a distinguirse de otras formaciones, sobre todo en ‘Última fiesta’, que habla sobre ser «una estrella del rock».

Isa Cea de Triángulo de Amor Bizarro cuestionaba recientemente a los grupos sin chica, a los que denominaba irónicamente «grupos sin amigas». Vicente Calderón son mejores cuanto menos pertenecen a ese grupo. Por algo cierran con ‘Todo el mundo llora’, un tema en el que se encuentran el indie-rock de los Pixies y las baladas de décadas remotas.