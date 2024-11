Triángulo de Amor Bizarro repasan sus 20 años de historia

Triángulo de Amor Bizarro son los nuevos invitados de nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO. Aprovechando que están inmersos en una gira de XX Aniversario, hablamos con Isa, Rodrigo y Rafa sobre todos los álbumes de la banda y sobre ese tour en el que están repasando dos discos enteros por noche. Esta semana, en concreto los días 14, 15 y 16 noviembre actúan en la Sala Copérnico de Madrid (los beneficios del jueves irán para los damnificados por la dana), y el 13 de diciembre lo harán en el aniversario de Razzmatazz. Hay muchos más conciertos que podéis consultar en su página web.

En esta gira, Triángulo de Amor Bizarro se ponen en las manos de unas cartas de tarot diseñadas ad hoc por Wences Lamas. Son ellas las que deciden qué 2 discos suenan cada noche, completos y en orden. Después, también hay un bis con «greatest hits». El grupo nos habla con humor de qué álbumes son más difíciles de tocar al completo, a destacar casi todas las combinaciones que incluyen los tres últimos.

La banda nos habla de sus inicios con otra formación, recuerda la influencia de escuchar afrobeat en ‘Año santo‘, o lo inacabado del tercero, ‘Victoria mística‘. «Es un puzzle que no quedó resuelto, pero los discos siguientes no existirían sin él», explica Rodrigo. De alguna manera, cada álbum ha sido consecuencia de una pequeña crisis. «Cuando salen el disco y las giras, lo pasamos genial, y somos las personas más felices del mundo, pero para preparar el siguiente disco son momentos difíciles (…) Nos definimos en las crisis. Pueden ser crisis discográficas, crisis económicas, crisis de nazis… Al hacer un disco siempre nos pasa algo. Es nuestro funcionamiento». En cualquier caso, Rafa puntualiza en un momento: «Grabar un disco no es un proceso de diversión».

‘Salve discordia‘ y el llamado «álbum negro» parecen dos de los discos con que quedaron más satisfechos, y este, el quinto, pese a su asociación a la pandemia, es el trabajo del que la gente pide más canciones en directo. En el último hasta ahora, ‘SED‘, reconocen que «cada canción es de su padre y su madre pero tenía una unión», que es la temática en torno a la obsesión con la fama, la decadencia, las redes sociales, etcétera. Actualmente, están ideando ya su próximo sonido al tiempo que definen ‘SED’ como el «capítulo final de una época determinada del grupo». No hay que olvidar la marcha de Zippo, el teclista.

Los 75 minutos de conversación permiten también que hablemos de la deriva de la política actual. Dice Rodrigo: «Hace 8 años Trump ganó por manipulación. Pasaron gobiernos y no hicieron nada [contra eso]. Son oportunidades perdidas. Esto iba a pasar, es como lo de los bárbaros a las puertas: si no entran de una forma, entrarán de otra, pero algo tendrás que hacer. Si en esos 8 años no haces nada, todo está mucho peor. Todo está lleno de adolescentes nazis que no saben ni realmente el significado de ese término. Estás en una época oscura. ¿Nosotros qué podemos hacer como artistas? Discos cagándonos en Dios y en su puta madre».

También hablamos de Galicia, de las orquestas gallegas y de la música gallega. «El folk nunca fue una influencia. Nuestro folk era el rock and roll, que lleva en España mucho tiempo. El folk es un constructo: se le añaden cosas, ¿y cuándo deja de ser folk?», reflexiona Rodrigo. Isa carga contra las orquestas gallegas por su falta de paridad y por su carácter de «karaoke», y se considera más gallega que otros artistas que son acogidos en eventos gallegos: «Somos gallegos, llevamos toda la carrera en Galicia y tú estás tocando la gaita en la calle Pez», desafía. El grupo carga contra «la política de funcionariado», y contra la contratación de orquestas gallegas en lugar de apostar por otro tipo de bandas.