‘La chica de nieve 2’: paso total de vosotras, me aburrís

Netflix se apuntó un tanto a principios de 2023 con ‘La chica de nieve’, adaptación de la novela homónima de Javier Castillo, el autor de bestsellers como ‘El día que se perdió la cordura’. La miniserie capitaneada por Milena Smit y Jose Coronado fue un rotundo éxito, y no tardó en ponerse en marcha la maquinaria para continuar adaptando la saga de Miren Rojo, la periodista a la que da vida Smit.

Así que, también a principios de año, ha llegado a nuestros hogares ‘La chica de nieve 2: El juego del alma’, la segunda temporada (¿o segunda miniserie? Letterboxd tampoco parece tenerlo claro), de nuevo con David Ulloa y Laura Alvea en la dirección.

- Publicidad -

De nuevo, tenemos a la periodista Miren Rojo investigando una misteriosa desaparición, pero esta vez sin el personaje de Coronado, sino con Miki Esparbé como compañero. A la desaparición, ocurrida hace unos años, se le suma el macabro asesinato de una adolescente, un colegio religioso lleno de secretos, y un juego de rol online al que solo le falta desarrollarse a través de diskettes. El aroma serie Z (como piropo) que esto podría tener y no tiene es uno de los numerosos fallos de esta segunda temporada.

No es que la primera fuese excelente, pero sí muy entretenida y con un capítulo que elevaba el resto de la serie. He leído en una reseña de «El juego del alma» que esto era “la versión thriller de ‘La Mesías’”. No pasa nada, no creo que nadie esperase encontrar aquí eso, ni tampoco un ‘True Detective’ patrio con reflexiones sobre la religión o la fe. Ningún problema en que se huya de la intensidad y se quiera hacer algo palomitero… pero es que eso no funciona aquí. ‘El juego del alma’ mezcla lo peor que puede tener lo palomitero (entregar algo olvidable) y lo peor que puede tener lo intenso (aburrir). Es curioso que la plataforma que en teoría traía lo opuesto a las series “para la señora de Cuenca” acabe adoleciendo de lo mismo que esas series que buscaban contentar a todo el mundo.

- Publicidad -

Quizás sería mejor si se tomase en serio ese punto Z sin pensar si es demasiado, como ‘Motivos personales’, o si se entregase al malrollismo que conseguían series policiales de nuestro país como ‘Génesis’ (o, por momentos, ‘El Comisario’). Ni siquiera se aprovecha la oscuridad que podría traer la subtrama de pornografía infantil; parece más algo metido porque llama la atención.

‘El juego del alma’ no hace nada de esto y apuesta más por un tono afectado que saca completamente de la historia, porque por ninguna parte hay mimbres que lo apoyen. En el terreno interpretativo, a quien más afecta negativamente esto es a su protagonista, claro. Se apuesta todo al personaje de Milena Smit, pero la cantidad (de minutos) no equivale a calidad. En cambio, se desaprovechan dos dúos tan potentes como Maripaz Sayago y Vicente Romero por un lado, y Luis Callejo y Luis Bermejo por otro. Parece que la serie pretende alzar a Hugo Welzel como revelación, y por momentos parece que sí… si el desarrollo de su personaje no estuviese, como tantos aspectos de la serie, a medio gas.

La química inexistente entre los personajes de Smit y Esparbé sí que está en lo que acaba siendo lo mejor de la serie: la pareja de policías formada por Aixa Villagrán y Marco Cáceres, beneficiada seguramente al estar algo más alejados de la trama principal. Un spin-off de ellos dos sería probablemente mejor que la tercera temporada, pero ni siquiera está claro que vaya a haber tercera: hay un tercer libro de la saga, pero los datos de audiencia no han acompañado en esta segunda. Claro que, si desde Netflix se centrasen más en ofrecer una serie cuidada y no en priorizar tanto mil cosas que nada tienen que ver con lo artístico, esa (improbable) tercera temporada podría ser una buena noticia, porque hay buenas ideas, buen reparto y buena factura técnica.