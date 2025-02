Squid / Cowards

Lo mejor: ‘Blood on the Boulders’, ‘Cro-Magnon Man', ‘Crispy Skin’

Te gustará si te gustan: The Smile, Black Country, New Road, black midi

Escúchalo: Youtube

: ‘Blood on the Boulders’, ‘Cro-Magnon Man', ‘Crispy Skin’: The Smile, Black Country, New Road, black midi