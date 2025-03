Baths / Gut

La originalidad parece cada vez más valiosa en un mundo musical dominado por la nostalgia, los campos de composición y los discos escritos por un mínimo de 87 personas aunque lleven el nombre de una. Baths, el proyecto del californiano Will Wiesenfeld, es artífice de un sonido muy personal que, en su nuevo disco, ‘Gut’, se perfecciona, confirmando que sí vale la pena prestar atención a su proyecto 15 años después de darlo a conocer, aunque el huracán de lanzamientos semanal empuje tu atención hacia otro lado.

‘Gut’ es su cuarto disco aunque, en medio, Will ha compuesto la banda sonora para la serie animada de Netflix ‘Bee and PuppyCat’. También es ‘Gut’ el trabajo más personal de Wiesenfeld y su perspectiva no solo es más transparente que nunca, sino también específicamente gay y queer. De su vida como hombre gay versan las canciones de ‘Gut’, atravesando temas como el sexo, la soledad o la homofobia.

En esta exposición de sus alegrías y miserias, Baths esculpe un sonido muy personal que hibrida pop, electrónica y cuerdas con melodías y guitarras propias del emo y el indie-rock. Baths cuenta que él creció escuchando nu-metal pero que le cambió la vida descubrir ‘Homogenic‘ (1997) de Björk, el cual considera su disco favorito. Todos estos pilares forman la base de ‘Gut’ mientras los textos se sinceran como nunca.

Es adecuado que las dramáticas melodías de Death Cab for Cutie, el gusto de Will por el screamo, las texturas glitch-pop de The Postal Service y las cuerdas de Björk empapen el sonido de unas canciones que no se cortan en exponer las emociones más crudas de su autor. La adicción al sexo es el tema de la borrascosa ‘Sea of Men’, y en ‘Homosexuals’ -el tema central- Baths habla de «devorar» hombres directamente, solo para darse cuenta de que con ninguno ha logrado construir una mínima relación.

«Tengo amigos que están casados o que viven juntos, pero yo no he pasado la noche con ningún hombre al que he besado», expone Baths en ‘Chaos’, una de las piezas más directas de ‘Gut’ y también una de las más personales musicalmente: nadie hace dance-pop exactamente así. En ‘Gut’, Baths escribe algunas de las canciones más directas de su carrera, como el mejunje indie-rock-glitch-pop de ‘Eyewall’ o la house-pop ‘Eden’, quizá en busca de singles que den a conocer este disco completamente autoeditado.

Las imágenes son bonitas incluso en su exposición de la sexualidad sin tapujos («Oral sex weightless on a haunted lake»), y también tierna cuando narran encuentros íntimos que Baths guarda en la memoria, como en la bonita balada ‘Cedar Stairwell’, que ubica esa intimidad bajo la «escalera de cedro» de una casa familiar. ‘American Mythos’ reflexiona sobre la heteronorma a través de la historia de una pareja que acude a una fiesta a la que uno de ellos no quiere asistir, como muchos de nosotros no queremos intervenir en una sociedad en la que no encajamos.

La homofobia familiar (‘Verity’), la desesperación por que alguien le ame tal y como es (‘Governed’) y la inevitable transformación personal (no en vano cierra el álbum ‘The Sound of a Blooming Flower’) van dando forma a un trabajo que, desde el punto de vista narrativo, expone diferentes facetas de la experiencia gay masculina con una sinceridad que desarma pero que no se lame las heridas. Desde el punto de vista artístico, ‘Gut’ propone un sonido que el mainstream, ni juntando a 10 compositores experimentados en un estudio, sería capaz de inventar.