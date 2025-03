Tamino es una de esas estrellas musicales construidas en la imagen del cantautor de folk de épocas pasadas. A Tamino se le ha comparado mucho con Jeff Buckley o Nick Drake, pero él añade a su propuesta una influencia de la música árabe que ha escuchado toda su vida como persona de origen egipcio. En el canon de canciones llamadas ‘Habibi‘, la de Tamino es una de las más bonitas y emocionantes.

La impermanencia física, emocional y espiritual atraviesa las canciones del tercer álbum de Tamino. ‘Every Dawn’s a Mountain’ es un trabajo grabado en varios lugares, principalmente en una antigua iglesia de Nueva Orleans, después de que el cantautor belga se mudara a Manhattan, Nueva York, hace un par de años. Tamino-Amir Moharam Fouad siente que su vida, como artista que sale de gira, se ha «descentrado» y ha buscado transmitir ese sentimiento en el álbum.

‘Every Dawn’s a Mountain’ no es un álbum «descentrado» y la instrumentación, basada en la guitarra, el piano y las cuerdas, se enfoca en crear una atmósfera serena pero oscura y desolada, de paz después de la ruina. Mientras la voz de Tamino es un bálsamo, las cuerdas tensan el ambiente en ‘Babylon’ o ‘Amsterdam’. Como es evidente, el concepto de lugar está muy presente en el álbum. Aunque, a veces, esa desolación se vuelve impenetrable y emborrona el camino.

Tamino pasea en las canciones del sucesor de ‘Sahar‘ (2022). Detrás de un paisaje en ruinas, como el antiguo imperio de Babilonia, el artista medita sobre el amor, la vida o la pérdida. En ‘Sanctuary’, el emocionante dueto con Mitski, el amor se compara igualmente a un edificio caído. «Vivo en las ruinas de un santuario, donde un hombre admiró a una mujer, y ella le amó como si fuera un santo», canta ella. En ‘Dissolve’, los recuerdos se «disuelven» erosionados por el paso del tiempo.

La lírica de Tamino vuelve a ser una de sus mejores bazas. En la inicial ‘My Heroine’, un concepto tan manido como el amor obsesivo brilla en manos de Tamino. Y la poesía de Tamino vuelve a ser mejor cuanto más sencilla y asequible: en la pista titular, pasajes como «Every dawn’s a mountain, and I’m climbing them without you / All roads ahead, and I still hope to find you if ever they get me home» son claros y conmovedores. Joni Mitchell podría haber firmado este verso en ‘Hejira’.

‘Every Dawn’s a Mountain’ no deja de lado los experimentos con otros estilos y ‘Sanpaku’ anima el disco incorporando laúd y percusiones propias de la música andalusí (su título proviene del nombre de una superstición japonesa). ‘Raven’, por otro lado, es misteriosa como la música de los últimos Radiohead, a la que recuerda. Ambos muestran caminos -ya que hablamos de caminos- que Tamino podría haber explorado con mayor profundidad en el álbum.

A pesar de su mimo musical, ‘Every Dawn’a a Mountain’ termina absorbido por su propia oscuridad en su tramo final, como si se hubiera cansado de escalar esa montaña. En ‘Willow’ o ‘Elegy’, Tamino sigue indagando en la oscuridad de su corazón plasmando su hermosa poesía. La primera contiene una rima tan bonita como «Night falls within, it bleeds through the bark / Its shadow contains a piece of my heart». Sin embargo, las composiciones terminan hipnotizadas por su propia meditación y desdibujan las líneas del mapa en el final del trayecto.

En su tercer trabajo, Tamino entrega una colección de canciones íntimas y hermosas que plasman la complejidad de sus oscuros pensamientos, recurriendo a la poesía de trovador y al crescendo orquestal. Sin embargo, hacia el final, en su búsqueda de claridad, las canciones terminan irónicamente ennubiladas. ‘Every Dawn’a a Mountain’ es, por tanto, un disco de transición en más de un sentido, pero que ofrece un viaje en mayor parte grato y enriquecedor, por parte de unas las voces indispensables de la música popular internacional.