Playboi Carti / MUSIC

‘MUSIC’ ha sido uno de los discos más anticipados de la era moderna del rap. Tanto, que Playboi Carti ha conseguido que sus fans mantengan las ganas durante cinco años. Así se ha reflejado en el ámbito comercial, convirtiéndose en el mejor estreno de 2025 y vendiendo alrededor de 300.000 unidades en su primera semana. Después de todo este tiempo, el influyente rapero de Atlanta ha lanzado un proyecto de 30 canciones que podría ser el más completo de su carrera. Hay de todo: de lo bueno, de lo malo y de lo mediocre.

Era prácticamente imposible que el resultado estuviese a la altura del hype que precedía al proyecto, pero Carti lo ha intentado. En cada trabajo, el enigmático artista ha probado algo nuevo, ya sea cambiar de registro vocal o adoptar un nuevo estilo, siempre anteponiendo la forma al contenido. Esto no es distinto en ‘MUSIC’, un disco que incorpora todas las exploraciones anteriores del artista y que propone cosas nuevas.

Aparte de sacar a relucir su voz grave, que ya había adelantado en diferentes colaboraciones, Carti incorpora la despreocupada aproximación al trap de ‘Playboi Carti’ (2017) y ‘Die Lit’ (2018) en piezas como ‘OLYMPIAN’ o la sorprendente ‘CRUSH’, y el estilo agresivo y punkarra de ‘Whole Lotta Red’ (2020) en ‘CRANK’, con los impagables y desquiciados adlibs de DJ Swamp Izzo, o en la tenebrosa ‘COCAINE NOSE’.

Las novedades resaltan en temas como ‘OPM BABI’, un delirio febril que suena como si el beat estuviese empapado de ketamina, y ‘POP OUT’, un fascinante dolor de cabeza que seguramente habrá alejado del proyecto a muchos curiosos al ser la primera canción. «No puedo ir a tu fiesta / Quizás vaya solo para hacerte daño», rapea Carti con una áspera voz.

Esta es la parte en la que ‘MUSIC’ sí funciona. El resto del proyecto, que serían alrededor de 20 canciones, es una mezcla de cortes comerciales fuera de lugar, ideas a medio cocer y canciones que podrían haber estado bien hace 10 años. Ah, y tres temas con Kendrick Lamar en los que este prácticamente se rinde a los pies de Carti. «Carti, mi gemelo malvado», entona Lamar en ‘GOOD CREDIT’. De estas, ‘BACKD00R’ podría ser la más floja, con una base que irónicamente le sentaría muy bien a Drake.

‘RATHER LIE’ es el mayor éxito del disco después de ‘EVIL J0RDAN’, debutando en el número 4 del Hot 100. Carti nunca había hecho una canción tan «radio friendly» como esta y, aunque el estribillo de The Weeknd resulta lo más olvidable del tema, el de Atlanta demuestra lo versátil que es con unos versos totalmente pegajosos. Hablando de canciones instantáneas, hay que mencionar ‘LIKE WEEZY’, en la que Carti brinda una energía que haria sonreír al mismísimo Lil Wayne.

Por otro lado, canciones como ‘TRIM’, ‘CHARGE DEM HOES A FEE’ o ‘PHILLY’ desaprovechan totalmente los talentos de Future y Travis Scott. Suenan como descartes del último disco de Metro Boomin y no me extrañaría que realmente lo fuesen. Lo mismo con la azucarada ‘WE NEED ALL DA VIBES’, que retrasó el lanzamiento del LP porque Carti quería incluir a Young Thug. Para una canción de Calvin Harris podría estar aceptable, pero en un disco como este da verguenza ajena. En cuanto a las dos colaboraciones con Lil Uzi Vert, resultan totalmente innecesarias.

‘MUSIC’ tiene momentos de verdadera genialidad que quedan sepultados por su excesiva duración y su paupérrimo control de calidad. La versión deluxe, apropiadamente titulada ‘SORRY 4 DA WAIT’, incluye cuatro nuevas geniales canciones, en especial la alienígena ‘DIFFERENT DAY’ y la luminosa ‘2024’. Ojalá todo el disco hubiese sido así.