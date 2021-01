Playboi Carti / Whole Lotta Red

Playboi Carti, además de uno de los jóvenes raperos más exitosos de Estados Unidos, es padre del hijo de Iggy Azalea. Ambos ya no son pareja porque ella le acusa a él de haberle sido infiel con otra mujer durante su embarazo y de perderse el nacimiento de su hijo por quedarse jugando a videojuegos con Lil Uzi Vert. También le recrimina no haber pasado el día de Navidad con su criatura al estar ocupado celebrando el lanzamiento de su nuevo disco, el cual veía la luz el mismo 25 de diciembre.

Si, por las declaraciones de Iggy Iggy Iggz, da la sensación de que Jordan Terrell Carter puede tener unos cuantos pájaros instalados en su cabeza, la escucha de ‘Whole Lotta Mood’ no ofrece una impresión demasiado diferente. El rapero es un icono del «mumble rap» o rap murmurado y sus versos parecen optar por la improvisación y la frescura más que por la artesanía de un texto pensado, mimado, lo cual no es ni mejor ni peor. Por otro lado, los beats sobre los que Jordan suele volcar sus raps suelen ser bastante duros e interesantes en cuanto a los sonidos y texturas que contienen. Por esta razón, el primer disco del artista, ‘Die Lit‘, publicado en 2018, recibió críticas excelentes. Sin embargo, en ‘Whola Lotta Read’, Playboi Carti eleva su propuesta a un nivel de rallada mental que está llamada a polarizar a sus seguidores.

A pesar de alcanzar la hora de duración y de contener una plantilla de productores y beatmakers diversa, ‘Whole Lotta Red’ es un trabajo consistente en su propuesta de raps repetitivos volcados sobre beats ultra-comprimidos y distorsionados que, cuando no parecen imitar el sonido de una motosierra (‘Rockstar Made’, ‘M3tamorphosis’), toman las típicas melodías de videojuego 8-bit de los 80 (‘No Sl33p’). Y lo de raps «repetitivos» no es un decir: Playboi es aficionado a rapear una única frase ad nauseam y a lo largo del disco lo demuestra con creces en temas como ‘No Sl33p’, en el que la frase «cuando me voy a dormir, pienso en el asesinato» busca instalarse en tu cerebro a golpe de martillo. El efecto de las frases multiplicadas puede ser hipnótico, como en ‘On That Time’, pero también poner muy nervioso, como en ‘New Tank’.

Las bases de ‘Whole Lotta Red’ alcanzan un nivel de suciedad e incomodidad que no suele escucharse tanto en el rap mainstream, y que contrastan con el extraño registro, bastante agudo e infantilizado, de Jordan. Estas pueden ser tan ásperas como la de ‘Rockstar Made’, que incorpora el sonido de unas cadenas a modo de percusión; o como la de ‘Slay3r’, un homenaje a la banda de trash metal del mismo nombre; pero también pueden abrirle una puerta a la melodía, como buscan los teclados electro de ‘Control’. La variedad sonora de ‘Whole Lotta Red’ hay que buscarla en los pequeños detalles, por ejemplo, en las melodías tenebrosas, muy Halloween, de ‘Vamp Anthem’; en los efluvios raveros de ‘New N3eon’ o en la colaboración de Justin Vernon de Bon Iver en la melódica pista final, de ecos soul.

Las mejores canciones de ‘Whole Lotta Red’ encuentran un buen equilibrio entre la agresividad de los beats y la idiosincrasia de Playboi Carti como rapero alérgico a las estructuras convencionales. En ‘Stop Breathing’, Jordan gruñe encima de sus propios «adlibs» y deja una referencia a MF Doom previa a su muerte, pero también convierte en adictivo gancho una frase tan siniestra como «desde que mi hermano murió, no he dejado de pensar en cometer un homicidio». En la dura ‘M3tamorphosis’, Jordan se ríe de aquellos que no le entienden cuando rapea y afirman que habla «cartinés»: «no me entienden, hablo en jeroglífico». Otro tema destacado es ‘Go2DaMoon’, pero no por la participación de Kanye West, sino por las melodías de violín que incorpora la producción.

En el peor de los casos, ‘Whole Lotta Red’ parece un disco de maquetas que a Playboi Carti se le ha olvidado terminar. La base de distorsión extrema de ‘Punk Monk’ está hecha para volar pestañas, pero sus versos parecen los típicos que los artistas graban antes de haber escrito la letra de una canción para que no les olvide la melodía. En muchos casos las bases de ‘Whole Lotta Mood’ y las partes vocales de Playboi parecen ir completamente por separado: el flow que deja Jordan en ‘Rockstar Made’ no puede ser más arrítmico. Por esta razón, la repetición de frases a veces no parece una decisión artística, sino producto de cierta falta de imaginación, puesto que las letras, fijadas en la riqueza material, el sexo o la posesión de armas, no es que sean las más imaginativas del lugar. ¿Y no está el beat de ‘Not PLaying’ mal grabado hacia el final, con esos cortes que no vienen a cuento? Desde luego, el disco busca triturar cerebros de muchas maneras, no siempre para bien.

Calificación: 6,7/10

Lo mejor: ‘Stop Breathing’, ‘M3tamorphosis’, ‘Go2DaMoon’, ‘Control’, ‘Vamp Anthem’

Te gustará si te gusta: Lil Uzi Vert, XXXTENTACION, el Kanye de ‘Yeezus’

Youtube: audio de ‘Stop Breathing’