Maria Hein / KATANA

La mallorquina Maria Hein ofrece dos facetas de su propuesta en ‘KATANA’, su tercer disco editado por Primavera Labels. Por un lado, su evolución urbana se afianza. Por otro, no deja de lado su influencia de la canción tradicional. Con estos dos ejes, Hein publica un disco muy cuidado y bien producido que debería abrirle nuevos públicos más allá de las Islas Baleares y Cataluña, donde ya es muy conocida.

El progreso de Hein, que acaba de cumplir 21 años, hacia los estilos de la música urbana se vio venir en su segundo disco, ‘Tot allò que no sap ningú’ (2023), pero desde luego no en el primero, ‘Continent i contingut’ (2021), enfocado en un folk-pop luminoso. En su tercer larga duración, esa artista mallorquina por parte de madre y alemana por parte de padre da un pequeño paso adelante entregando un álbum conceptual hábilmente atado en letras y sonido.

- Publicidad -

Cuenta Hein que su afición por la cultura japonesa le viene desde que su padre le animó a practicar judo de pequeña. La amenaza de la apropiación cultural elude ‘KATANA’. En ‘Geisha’, una reproducción electrónica del sashimen -un instrumento japonés- forma un gancho melódico muy original mientras la base musical difumina ritmos africanos y latinos. La producción de Ovedry, Bexnil o Joan Lupí en todo el álbum es global como lo es toda la música de hoy, pero no es extractiva, sino que es moldeada al estilo vocal de Hein, que elige un registro susurrado en unas pistas, y un canto lírico en otras.

A pesar de que el concepto de ‘KATANA’ se basa, de manera no demasiado imaginativa, en ‘Kill Bill’, pues ‘KATANA’ es la historia de una venganza amorosa, las canciones de Maria Hein eligen un ánimo reposado que sienta de lujo a las pulidas producciones. El efecto de sonido de una espada emerge a lo largo del disco, pero la intención de ofrecer un producto esmerado se evidencia en la pista titular, en la que emerge al final una humeante trompeta; en la aproximación elegante al reggaeton en ‘Nonadas’, o en la sofisticación de ‘Ninja’, en la que conviven beats de dancehall con espadas y ladridos.

- Publicidad -

Mejor aún es que a Maria Hein sumergirse en las profundidades de su propuesta no le hace perder el rumbo. Al contrario, le hace encontrar nuevos e interesantes caminos. ‘Betta’ introduce beats de trap y guitarras en ‘KATANA’ y su letra explicita el concepto tarantiniano del álbum («yo en ti ya no puedo confiar, ya te quiero aniquilar, no sabes con quién estás jugando»). Pero las sorpresas llegan donde menos se las espera, primero en la preciosa balada ‘Katanas i pianos’ y, después, en ‘Alenar’: a Hein no le queda grande versionar a Maria del Mar Bonet, pero tampoco tiene reparos en llevar este clásico de la cançó catalana al club usando sonidos actuales.

Las dos facetas de Maria Hein expuestas en ‘KATANA’ la convierten en una artista que puede dar mucho de qué hablar en el futuro. De momento, en su tercer trabajo, Hein demuestra que, en sus manos, el afrobeat suena afilado como una espada (‘Nana’), que la balada acústica noventera tampoco se le resiste (‘Creu D’Or’) y que ella también es capaz de bordar vocalmente la tradicional «Sibil·la» mallorquina. Que la propuesta de Maria Hein terminaría habitando un lugar medio entre Judeline y Maria Arnal, probablemente pocos lo habrían augurado.