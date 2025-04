SASAMI / Blood on the Silver Screen

Sasami Ashworth es una artista neoyorquina de familia Zainichi de la que os hablamos hace unos años, poco antes de que saliese su debut homónimo, contándoos que tocaba diversos instrumentos (teclados, bajo, guitarra y hasta la trompa), que venía de la banda Cherry Glazerr, y que ahora estaba probando suerte en solitario con temas que Raúl Guillén calificaba como cercanos a Mitski. La cosa es que su estilo fue variando: shoegaze, country pop y nu-metal se han mezclado en sus dos discos de estudio y en sus giras (el segundo, ‘Squeeze’, llegó a presentarlo en las giras junto a una banda de metal). Estos últimos años hemos sabido de ella más por ser parte de la banda en directo de Yeule que por su propia música, pero ‘Blood On The Silver Screen’ viene a cambiar eso.

Sasami ha querido aplicar sus amplios conocimientos musicales al pop puro y duro, sin tener que agarrarse a ninguna coartada ‘experimental’, según podíamos leer hace poco en Stereogum: “siempre he sido la outsider rarita, no sentía que la música pop me hablase a mí; al ser una mujer de color, siempre sentía la presión de tener que hacer algo misterioso o innovador, y quise tener la valentía de emprender algo tan épico como hacer un disco de pop sobre el amor”.

Así, Sasami describe este disco con palabras como “caos”, “romanticismo” o “autodestrucción”, y asegura que ha querido aproximarse a la “artesanía” de escribir pop con mucho respeto. La producción es también cosa suya, junto a dos nombres conocidos por los amantes del pop como Rostam (ex Vampire Weekend y actual productor de éxito para Charli, Carly, Frank Ocean o Clairo) y Jennifer Decilveo (que ha trabajado para MARINA, Miley o FLETCHER).

Precisamente a FLETCHER, o a gente como Sigrid, MUNA, Tegan and Sara y Dora Jar, nos llevan un poco los temas contenidos en este disco, habiendo incluso cierto aroma a Alanis. Y es que el rock sigue presente, y el guitarreo cercano al metal nunca se termina de ir, ya sea en apariciones más sutiles como la de ‘I’ll Be Gone’ (más MUNA imposible) o más evidentes como en la colaboración con Clairo ‘In Love with a Memory’. Pero el pop es lo que domina, y la primera frase que escuchamos en este álbum es bastante simbólica al respecto: “I’m such a Cancer / I wish I had the answer (baby)”, canta en la pegadiza ‘Slugger’.

Sasami ha querido además redondear el concepto atribuyendo un género cinematográfico a cada canción, algo que ha ido desgranando en Consequence of Sound. Y ojo, porque no hablamos de “western” o “comedia”, hablamos de “thriller psicológico con giros sci-fi dirigido por Jonathan Glazer” (‘The Seed’), “romcom pero en fragmentos cortos para TikTok” (‘For The Weekend’) o mi favorito, “peli de acción de Marvel protagonizada por Zac Efron, Chris Hemsworth y Lady Gaga” (‘Love Makes You Do Crazy Things’). Ambición.

La cosa es que, ya que menciona ella a Gaga, se echa de menos aquí ese salto sin miedo a hacer el ridículo; por ejemplo, a una letra como la de ‘Honeycrash’ (de las mejores del disco) le falta un poco más de garra y de entrega en la interpretación, especialmente cuando cantas algo como “don’t count me out / even when the heavens sour / even in your darkest hour / even when the heart is cracked”. Composiciones tan buenas como esa o como ‘Nothing But a Sad Face On’ (“if Hell is the only place to get lucky / then I will follow you down”) agradecerían ese dramatismo.

‘The Seed’, la elegida para cerrar, es quizás la que mejor combina su faceta más experimental con sus ganas de hacer pop; no en vano, la artista la describe como “Nirvana haciendo un tema de baile a partir de un poema de Leonard Cohen”. Ambición de nuevo, y vale, quizás tenga que bajarle unos puntitos, pero esta ambición también puede traernos un disco de pop redondo en el futuro. ‘Blood On The Silver Screen’ no lo es aún, pero no está nada mal, y tiene momentazos como los ya mencionados, o como los puentes de ‘Possessed’ y ‘Figure It Out’, que apuntan a que Sasami no se ha equivocado acercándose más al pop.