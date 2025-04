DJ Koze / Music Can Hear Us

«La música puede escucharnos» es un título que va a DJ Koze que ni pintado. La música electrónica que ha facturado el alemán Stefan Kozalla durante su carrera ha conseguido que la artificialidad suene natural y que la naturaleza parezca artificial. Sus discos son esponjas psicotrópicas que absorben sonidos de fuera y dentro de la consciencia, auténticos viajes de Ayahuasca sonoros absolutamente llenos de vida, pero que no se mueven por el pulso del baile, sino por el de hacer la música más original posible.

Las obras de DJ Koze son indispensables viajes para cualquiera que no se haya resignado a esa antigua consigna de que la música del pasado es mejor. No puede serlo cuando existen discos como ‘Knock Knock‘ (2018) capaces de producir un hit global como ‘Pick Up’. Muy interesante tiene que ser tu música para que la malograda reina de los weirdos, Róisín Murphy, se fije en ti. Aunque luego arruine la promo de su propio disco haciendo comentarios muy cuestionables.

DJ Koze parece comentar la polémica en los primeros segundos del álbum en ‘The Universe in a Nutshell’: «Me gustaría comenzar con una cita de Rumi: «Más allá de las ideas del bien y del mal, hay un campo. Allí te esperaré». Ese campo es la utopía que habita la música de ‘Music Can Hear Us’, un lugar mejor, blindado de toda controversia ética o moral, en el que solo existe el placer del descubrimiento.

Y ‘Music Can Hear Us’ es todo un mundo por descubrir. ‘The Universe in a Nutshell’ abre las puertas de este universo -situado entre la tierra y el espacio- con tempos pausados y destellos de clavecín, extendiéndose tranquilamente hasta los ocho minutos de duración. Abierta la veda, el disco recorre un repertorio ecléctico y colorido que incluye indistintamente bangers tecno, melodías folk, aproximaciones a África y el Caribe, pop tradicional o hasta una nana cantada en japonés, todo ello pasado por el filtro alienígena y estrafalario de DJ Koze y su variado plantel de colaboradores.

Hay que recalcar que ‘Music Can Hear Us’ no es un disco de bangers al uso -no en el sentido occidental/alemán- sino que, sobre todo, busca un sonido globalizado profundizado en los aspectos más experimentales de su propuesta. Esos que le hacen enrarecer hasta lo indecible ‘Consequence’ de The Notwist en ‘What About Us’ o transformar el pop del songbook americano en ‘Unbelievable’ con la cantante alemana Ada. Solo a DJ Koze se le podría haber ocurrido poner a Soap&Skin a cantar ‘Vamos a la playa’ de La Bionda; solo él puede hacer que el pop hip-pop alemán de ‘Wie schön du bist’ suene exactamente de esta manera, solo él puede llamar a Sofia Kourtesis para reinventar el bolero en ‘Tú dime cuándo’.

Pero los puntos focales de ‘Music Can Hear Us’ se hacen evidentes dentro de la densa maraña de sonido que propone el álbum. ‘Pure Love’ es una nueva adhesión de Damon Albarn a la música africana, en concreto al amapiano, y aunque su voz no es la más apetecible, la música es una revelación. El pop alemán suena como nuevo en ‘Der Fall’ con Sophia Kennedy, que se basa en el sonido de una guitarra eléctrica, y ‘Die Gondel’ propone una fascinante mezcla de ritmos brasileños y disparos.

Aunque hay que decir que, sí, la mejor pista de ‘Music Can Hear Us’ es un banger. ‘Buschtaxi’ apunta directamente al club con un arma de ritmos house y tecno, pero no olvida ofrecer a su vez un fantasía sonora sin rival. La elegante producción se construye en torno a una melodía de flauta de sonido vagamente andino y, durante el transcurso de sus ocho minutos, incorpora sonidos de pájaros y ricas percusiones, llevándonos de nuevo a ese mundo imaginario donde naturaleza y tecnología se unen en perfecta armonía.

La música de ‘Music Can Hear Us’ bombea creatividad desde el primer segundo al último pasando por el afrobeat de tus sueños (‘Aruna’) o renovando la electrónica de los 90 en el drum n ‘bass de ‘Brushcutter’ o en el experimento futurista de ‘The Talented Mr. Tripley’. Los diseños de DJ Koze se enturbian y encuentran continuamente nuevas maneras de retorcerse y enriquecerse sin parar. ‘Music Can Hear Us’ no es el «breakthrough» accesible que era ‘Knock Knock’ porque su apuesta es menos discotequera y más global, la de un productor que solo absorberá influencias de todos los lugares del mundo para ofrecer a cambio algo absolutamente diferente, nuevo y revelador.