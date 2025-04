REYKO / Irrational

Cada año que pasa es más inverosímil que REYKO fueran número 1 de Los Principales, y cada año tiene más mérito que continúen con su carrera en la más estricta independencia, sin ningún interés en replicar el éxito de ‘Spinning Over You’. ‘Irrational’ es su cuarto álbum ya, que publican una vez el dúo español que-se-conoció-en-Londres-hablando-por-accidente-en-inglés, se ha mudado a Barcelona.

Si el anterior ‘Fantasía’ presentaba una amalgama de estilos que consentía retazos underground a lo Velvet, bossa y también canciones bailables, ‘Irrational’ se reboza en casi idéntica versatilidad. El álbum empieza con los sonidos etéreos de ‘All the Time’, el tema que decidieron llevar al Late Xou de Marc Giró, y que luego se entrega al dub. La canción, que habla sobre beneficiarse de alguien está obsesionado contigo, podría haber ejercido de buena banda sonora para ‘Mi reno de peluche‘, la gran obra maestra de Netflix. Sobre todo teniendo en cuenta lo que a REYKO les ha gustado siempre sonar en una serie de televisión.

- Publicidad -

Otro tema que muta poco después de sus primeros acordes es ‘Dancing On My Own’, que no tiene nada que ver con el hit de Robyn y que nace con un punteo post-punk para después transformarse en un electropop.

Las inquietudes e inseguridades de Soleil son el leit motiv de un álbum que incluye un tema en castellano, el uptempo ‘Nada que perder’; otro en Spanglish que llegaron a presentar a Benidorm Fest, ‘Run With You’; y otro que funcionaría en cualquier idioma. ‘Never Let Me Go’ está inspirado en la liberación que sientes al salir de un día horrible de trabajo, es decir, de alguna forma es un videoclip en sí mismo. Tiene una melodía tan buena como las de Erasure circa ‘A Little Respect’, y a la vez la euforia de ‘Love Is In the Air’. Es la mejor canción de ‘Irrational’.

- Publicidad -

Llegados a un cuarto álbum, a REYKO no les vendría mal un volantazo que animara su carrera. Eso o alguien que, en esa estricta autoedición, les ayude a mejorar interludios y hits en potencia. Lo que sí mantienen en ‘Irrational’ Igor y Soleil, es cierta sensación de misterio, sobre todo gracias a la voz de esta. Muchas de sus canciones presentan una oscuridad intrigante, que puede manifestarse a través de la melodía (‘Contradiction’), de la letra (‘By Your Side’, sobre el envejecer de nuestros mayores) o de ambas (‘Breaking Apart’ habla de no tener miedo a encarar lo desconocido).