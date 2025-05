Blondshell / If You Asked for a Picture

Suenan los primeros acordes de ’23’s a Baby’ y me parece estar viendo MTV en casa de mi padre en 1997. Puede acabar de sonar ‘1979’ de Smashing Pumpkins y ahora podría venir ‘Tom Courtenay’ de Yo La Tengo. Las guitarras de Blondshell ya nos llevaban a los años 90 en su homónimo debut de hace un par de años, en concreto a los primeros Radiohead en ‘Olympus’, y sigue siendo el caso de este segundo disco que acaba de salir al mercado.

‘Event of a Fire’, que llega a interpolar el tema que cerraba su primer disco, tiene un puente súper ‘Creep’. Ella misma dice que este álbum comienza con ‘Thumbtack’, justo donde terminaba el anterior.

- Publicidad -

El sonido hallado junto a Yves Rothman no es tan rugoso como el de Hole, Nirvana, o en Europa, PJ Harvey; aquí hay una filosofía más pop, lo cual unido a la sinceridad que gasta Sabrina Teitelbaum en sus letras la conecta directamente con la generación actual. De Taylor Swift a Billie Eilish, pasando por Phoebe Bridgers.

Ahí van unos ejemplos: en ‘What’s Fair’ habla sobre su relación con su madre, ya fallecida, y puede ser más complejo de lo que parece: «Siempre tenías una buena razón para opinar sobre mi cuerpo / No eres una persona perfecta, siempre hay algo mal». La relación con su cuerpo aparece en varias letras, especialmente en ‘Toy’: «no habré perdido mi cuerpo si me sale barriga / simplemente iré por ahí y me sentiré como un chico». Mientras ‘Model Rockets’ habla de su bisexualidad, ’23’s a Baby’ versa sobre el supuesto paso a la madurez, que nunca se termina de dar.

- Publicidad -

Muchos de los temas son explícitos sobre una relación tóxica. ‘T&A’, acrónimo de «tits and ass» en dudoso honor a un tema de los Rolling Stones (uno de ‘Tattoo You’), se pregunta: «¿por qué nunca me quiere la persona correcta?». Y ‘Thumbtack’ se tortura: «sigue jodiéndome la cabeza, porque no puede ser tan malo como lo que yo me hago a mí misma».

En esa recreación del sonido 90’s, casi siempre lo mejor de la canción es un riff de guitarra que introduce el tema o concluye un estribillo. Es muy perceptible en ‘T&A’, un tema que anticipa lo bien construido que está este disco, con las carencias muy bien disimuladas, porque sus gemas pop están muy bien repartidas. ‘T&A’ es la pista 2, la agitada ‘What’s Fair’, pista 4; ’23’s a Baby’, tan tonta como pegadiza, pista 7… y así hasta llegar a la final ‘Model Rockets’, el clásico cambio de acordes de cierre que aporta un toque poético a todo el conjunto.