¿Cómo volver después de casi 10 años desde el lanzamiento de tu disco de debut… y después de una aparición estelar en ‘La Mesías‘, de la cual hace ya dos temporadas? Adrià Arbona Orero, el cantante y compositor mallorquín líder de Papa Topo, ha decidido convertirse en un músico mejor y el segundo disco de Papa Topo, ‘Presto y con toda la fuerza’, es también el más ambicioso de todos sus proyectos, tantos años después de ‘Oso Panda’ y su inolvidable estribillo.

En el tiempo que ha pasado desde la salida de ‘Ópalo Negro‘ (2016) hasta la actualidad, Arbona Orero ha completado sus estudios en el Taller de Músics de Barcelona, donde, según relata el sello Elefant, Adrià ha adquirido las habilidades necesarias para componer los arreglos orquestales que siempre había soñado. Como Papa Topo, en el último lustro, ha lanzado singles sueltos, como ‘Sirenear’, o ha firmado el gran himno de Samantha Hudson, ‘Por España‘.

La demora de ‘Presto y con toda la fuerza’ se explica con la altura de su propuesta musical, que aúna con gran habilidad motivos clásicos y contemporáneos, a través de la mirada única de Adrià, que firma, compone y arregla él solo todas las canciones. El título del disco proviene de una obra de Haydn, cuyo fondo apocalíptico marca las letras del álbum. A modo de suite, varias pistas aparecen separadas por interludios orquestales titulados con nombres de bailes barrocos, como ‘Fanfarria’ o ‘Jácara’. Después, las canciones devanean entre el tecnopop, el punk o la tradición en diferentes expresiones. En algunos casos, una misma canción mezcla estilos: ‘Como el mar’ pasa de la banda sonora de Almodóvar al gabber, como una Björk al borde de un ataque de nervios.

Que Papa Topo ha intentado traer su propuesta a hoy lo demuestra no tanto la bailonga ‘Ven a mis brazos’, ni las diferentes alusiones a la varieté española del disco, sino otras pistas que sorprenden y convencen por su fusión de estilos. ‘Voy a desenamorarme de ti’ con Juliana Gattas es a la vez bollywoodiense y camelesca. ‘Dime Mentiras’ es otra gran canción de Papa Topo pasada por un filtro hyperpop. Y el drum n ‘bass -un género popularizado en los noventa pero que no puede estar más de actualidad- emerge en ‘Frágil’ debajo de un fastuoso arreglo de cuerdas de puro easy listening sesentero, y también en la tradicional ‘Crist de la sang’. ‘Presto y con toda la fuerza’ es muchas cosas, todo el rato.

La variedad de ‘Presto y con toda la fuerza’ hace honor a su título, pues el disco no da tregua y captura un caos similar al que expresan los textos. Un caos personal pero también político y social que se expresa en lo abrupto de algunos cambios de ritmo (‘Como el mar’) y que convierte ‘Presto y con toda la fuerza’ en un trabajo reconocidamente «apocalíptico». La portada, inspirada en el ‘Jardín de las delicias’, abre la puerta a un mundo de luz y oscuridad.

Los textos no defraudan. ‘Dime Mentiras’ es un crudo -aunque también naíf- retrato de la soledad gay («Llorando y tomando gazpacho / Trotando encima de algún macho»), aunque su significado señala al capitalismo en general. ‘Ven a mis brazos’ busco confort en un mundo amenazado por el cambio climático o la inteligencia artificial. ‘Nunca digo no’ es una iracunda copla punk que lamenta la propia pasividad vital («porque no me atrevo, porque soy pequeño»), atravesando conflictos laborales o sexuales. ‘Dinero rosa’ -más protesta que canción- dispara contra el «gaycapitalismo» a ritmo de rave. Y ‘Emasculación, la solución’ cierra el álbum con un punto de humor vintage, salpicando de electrónica el cuplé de Álvaro Retana. Una sátira de la masculinidad tóxica que aboga por liberar el ano, y que deja una ristra de rimas tan anacrónicas como divertidas.

Entre ideas que refrescan la propuesta de Papa Topo (las tensas cuerdas de ‘Como el mar’, la preciosa ‘Zarabanda’, las diferentes incursiones electrónicas) y otras que nos devuelven a los Papa Topo de hace 9 años, emerge un álbum ambicioso en forma y fondo, con un ritmo cuidadosamente trabajado a través de sus interludios, pero que habría agradecido una mezcla y masterización igual de ambiciosas. No soy un experto en la materia, pero el sonido de ‘Presto y con toda la fuerza’ no parece el que este gran conjunto de canciones merece.