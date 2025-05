pablopablo / Canciones en Mi

Tan solo una semana después de disfrutarle como productor ejecutivo y co-autor del último disco de Guitarricadelafuente, ese petardazo llamado ‘Spanish Leather‘, en estos momentos absoluto favorito del público de JENESAISPOP, ha llegado el álbum de pablopablo. Pensábamos que el joven artista había debutado hace un par de temporadas, pero finalmente se considera aquel disco de 9 canciones que recuerdas una mixtape y ‘Canciones en Mi’, su primer disco de verdad.

¿Por qué ‘Canciones en Mi’? Este original título difícil de traducir (‘Songs In A Minor’ de Alicia Keys no tenía tan poliédrico significado), se refiere tanto a que la mayoría de las canciones están en la tonalidad de Mi Mayor, como a su carácter introspectivo. «Los acordes de Mi Mayor, que me parecían simples y predecibles se revelaron mensajeros de cierta verdad infantil e innegable», explica pabloplablo en nota de prensa, de manera muy enriquecedora.

Las letras encierran tortuosos mensajes de desamor. «Malo cuando vienes, malo si te vas», reza ese vendaval llamado ‘Dónde estás!’. ‘Eso que tú llamas amor’ revela también confesional: «Tengo la costumbre peligrosa de esperar otro mensaje / O de escribirte antes que el pedo se me baje / Yo ya no sé si hablamos el mismo lenguaje». Y hablando de esta última canción, uno de los singles principales, Carín León añade fuego de corrido mexicano en su verso: «Busco en mi saliva los rastros de las mentiras que dejaste (…) Y ahora diciendo que me extrañas, te mamaste / ¿Cómo quieres que sienta? Si me mataste».

En contraste con este arrebato pasional, la paz y la calma que transmite Amaia en el precioso dúo ‘De ti’: de la parte «sigo prendado de ti» de él a la parte «sigo prendada de ti» de ella. Ni que decir tiene que si «belleza» o «preciosidad» son conceptos que te vienen a la cabeza escuchando la música de pablopablo, Romero solo puede sumar en ese camino.

Aunque la sublimación de esta obra sería más bien ‘Vida nueva’. Después de que composiciones como ‘De vez en cuando’ parezcan surgidas del jazz o de la improvisación, casi de una prueba de sonido, aquí pablopablo ha buscado y conseguido una producción catedralicia que podríamos denominar neo-soul, en la estela del mejor Bon Iver. «Yo no sé qué tienes en la cabeza» es su estribillo definitivo, reluciendo entre un sinfín de detalles, coros y efectos, en este caso con la co-producción de apob.

La voz de Macario Martínez deja otro de esos momentos intimistas, ‘Ojos de ajonjolí’, mientras ‘Siempre te quiero a veces’ se extiende casi hasta los 6 minutos, resultando otro torrente de emociones casi post-rock para tan sensible autor. Quizá la sombra de James Blake o Justin Vernon siga siendo demasiado alargada, eso sí, pero por eso el cierre es todo un hallazgo. ‘Las tuyas’, co-escrita junto a C. Tangana, es una suerte de vals o ranchera, en la que pablopablo trata con humor tanto su trabajo propio o junto a Guitarricadelafuente («un niño que intenta poner la voz de un hombre»), como su condición de nepobaby (es hijo de Jorge Drexler). «Papá, toqué mis canciones, pero no ha funcionado ninguna / La próxima vez que me llamen… me canto las tuyas», bromea quitando hierro a sus amoríos, y abriendo un horizonte de posibilidades, por ejemplo el de un disco divertido o pop, quizá aún más pablopablo, de pablopablo.