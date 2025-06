Sparks / MAD!

En su 26º álbum de estudio, las ideas no se acaban para Sparks. Quizá porque la capacidad del ser humano de sorprender es inagotable, los hermanos Russell y Ron Mael, el primero a las voces en toda la complejidad de sus juegos, y el segundo a los sintes y programaciones, en toda la complejidad de sus juegos, han publicado esta primavera este ‘MAD!’ como retrato del mundo que nos ha tocado vivir.

Que lo que nos rodee parezca una pesadilla es un tema concreto de este proyecto y ‘Hit Me, Baby’ no es un homenaje ni a Britney Spears ni a Phil Spector, sino una súplica de despertar de un mal sueño, decorado con guitarras metal. El telediario.

El dúo conocido por su estilo post-glam y avant-rock continúa alternando los sintetizadores más truculentos con los arreglos más vistosos, como se ve en ‘Running Up a Tab at the Hotel for the Fab’. Una invitación a champagne y queso de lujo en un hotel, que termina entre rejas porque el protagonista no tiene cómo pagarlo. Lo que mejor se les sigue dando es acercarse a los territorios de musical (‘I-405 Rules’), lo cual suele ser muy 70’s (‘A Little Bit of Light Banter’) pero también puede ser más Beatles (el final con ‘Lord Have Mercy’).

Hace poco Hidrogenesse sugirieron a Martin que se podía escribir una canción sobre cualquier cosa, incluso sobre «una hormiga trepando por una pared», y eso es algo que han podido aprender de sus adorados Sparks. En ‘MAD!’ hay canciones que cuelan como declaraciones de amor sin más. ‘My Devotion’ hasta tiene silbidos (aunque es verdad que siempre habrá un requiebro que incline la balanza hacia la ironía, como esa mención a la devoción por un país, por Dios, por una bandera). Y ‘Drowned In a Sea of Tears’, una de las canciones más narrativas y completas del disco, lo cual incluye «un paseo en bici por España», es una frustrada canción de desamor, hablando de alguien que no pudimos proteger.

Pero la tónica general es la recreación en la anécdota más superflua, repetida hasta la saciedad, esconda un significado más profundo o no. ‘A Little Bit of Light Banter’ habla del último cotilleo antes de irnos a la cama, ‘I-405 Rules’ sobre la susodicha autopista de California, y ‘JanSport Backpack’ es un tema sobre una mochila. Puede esconder una despedida, pero no deja de ser una canción sobre una mochila.

Tanto en el equipo de las canciones de devoción como en el de las que son pura anécdota, tengo especial debilidad por ‘In Daylight’. Se trata de un elogio de alguien que nos seduce «a plena luz del día» cuando se ven todos los defectos de una persona. «Todo el mundo luce bien de noche, no tiene misterio lucir bien de noche (…) yo no puedo acercarme a ti de día porque quedo expuesto / esperaré a que sea de noche para ocultarme».

Cinco décadas después de su debut, Sparks han promocionado este disco, y lo abren, con ‘Do Things My Own Way‘, una huida hacia adelante, una canción sobre romper las reglas, sobre hacer las cosas a su manera. Un no a gurús que incluye una cita a Howard Hughes y otra bastante hilarante: «I saw the Pope, told him «nope»». Puede que los hermanos Mael no estén rompiendo tanto las reglas del juego a día de hoy. Pero sí hay una en la que se han quedado casi solos: la de hacer música divertida, con su profundidad y doble sentido, casi siempre, pero sin dejar de ser divertida y ligera, cuando se acercan ya a los 80 años.

Sparks actúan en breve en Bilbao BBK Live.