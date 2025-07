Fermí / Todo bien

‘Todo bien’ es el segundo disco en solitario de Fermí, la mitad de Tronco. Editado por El genio y Ultra-Local Records, ‘Al pur estil Manel’ fue su single de presentación. Una canción simpática y burbujeante… aunque más “estilo Manel” es la inicial ‘El circ dels mosquits’, una fanfarria rutilante dedicada a chupasangres insectos y chupasangres humanos. Incluso el timbre de Fermí se acerca aquí al de Guillem Gisbert.

Fermí cultiva un estilo de cantautor pop-folk clásico, enamoradizo y tierno. El primer disco ya le mostraba así: le alejaba del sonido de Tronco, para ir dibujando un camino que ahora ha acabado de perfilar. Uno que le acerca no sólo a Manel, sino a Neleonard (produce Eloy Bernal) o a Maria Rodés.

Precisamente con Rodés Fermí canta la bossa-nova sobre exnovios que se reprochan pero no se pueden olvidar, ‘Fugint de tu’, una canción bien triste, a pesar de su aparente ligereza. Fermí se muestra menos ácido que en Tronco, pero igualmente irónico: el disco se titula ‘Todo bien’ y en su muy infantil contraportada luce dibujada… una soga.

Porque muchas de las constantes temáticas de Tronco sí que permanecen: cantar a amores que salen regulinchi, echar mucho de menos a alguien a ratos, la incerteza de una vida líquida y precaria. Esta incertidumbre vital se refleja en la estupenda ‘Pedaleando’, protagonizada por su hermana Conxita Herrero. Suena a dulce canción italiana, pero retrata a la perfección la angustia existencial de cuando ves que no llegas a ninguna parte.

Gana, por eso, el amor al desasosiego. Está la graciosa ‘Carta de amor’, donde Fermí canta: “Jamás estuve tan enamorado. Y si lo estuve, no me acuerdo”. O la pizpireta ‘Un petonet’, que recupera la onda más festiva y “manelera”. Pero también hay regresos a la melancolía, como en ‘Si ho sapiguessis’, con Joan Colomo, una intensa declaración de añoranza. Las colaboraciones no se acaban aquí: Elena Grueso da la réplica en la preciosa ‘Un peu a cada banda’ y Hola Lis pone coros en ‘Quant t’estimo’.

‘Todo bien’ es un disco un poco fuera del tiempo en lo musical, pero muy contemporáneo en lo lírico. Romanticismo costumbrista, salpicado de ironía. Al puro estilo Fermí.