Nourished By Time / The Passionate Ones

Hay quien da siempre por muerto el fenómeno de la canción del verano, pero de vez en cuando resurge y el debate siempre está ahí. El día que dejemos de tenerlo sí sería el día de su muerte. Uno de los muchos medios que han elogiado el nuevo disco de Nourished By Time postulaba al artista como autor de la canción del verano alternativa. Compro el argumento escuchando ‘BABY BABY’ con esa euforia, ese sampleo de las sintonías de los 60, esa nostalgia tan elevadora… y sobre todo esa letra que dice «Si puedes bombardear Palestina, puedes bombardear Mondawmin», en referencia al barrio de su Baltimore natal.

En efecto, este verano en particular y estos dos años en general serán recordados por el genocidio en Gaza. ‘The Passionate Ones’ en absoluto es un disco sobre eso, aunque no hay que dejar de agradecer a los pocos músicos capaces de mencionarlo dentro de una canción actual.

Ya el debut en largo de Marcus Brown, ‘Erotic Probiotic 2‘, cuestionaba el capitalismo, y este continúa ese camino en alguna frase suelta de la popular ‘BABY BABY’; de ‘CRAZY PEOPLE’, con una píldora sobre violencia policial; o de ‘9 2 5‘, el single en el que habla de la esclavitud laboral de un colega. Situación en la que estaba el mismo artista hasta hace unos meses, cuando pudo empezar a dedicarse de lleno a la música tras haber desempeñado trabajos en peluquerías, librerías o como profesor de tenis.

‘The Passionate Ones’ no es un álbum político sino uno capaz de pasar de un tema a otro sin ton ni son, cual muro de Instagram. En un momento puedes estar viendo una bomba estallar en las narices de cuatro personas; y después a aquellas que te gustaría llevarte a la cama. Así de incómodo y extraño es este lado del universo. Este álbum habla sobre todo del deseo, de la sensualidad, del amor y de encontrarse a uno mismo. ‘Max Potential’, que versa sobre el miedo al futuro y sobre la inestabilidad, proclama: «si me voy a volver loco, que al menos tú me quieras». A continuación, en ‘It’s Time’, se mira al espejo para decirse: «Toda mi vida ha cambiado en menos de un minuto, he soñado con esta vida, y ahora me da miedo vivirla».

Las letras, clarísimas y directas como pocas se hacen, sobre todo en el underground, pueden versar sobre tonterías del tamaño de una tirada de cartas. Es el caso de la muy apropiadamente titulada ‘Idiot in the Park’: «¿le pagarías 20 libras? (…) ya sabes que ni me ha leído la mano (…) dijo que sabe que perdí a alguien (…) y me dijo cuándo voy a morir».

Este caos emocional, que va de lo personal a lo social, vuelve a desarrollarse en medio de un curioso muro de sonido en el que caben el R&B de los 80; la chillwave o el pop sintético a lo Twin Shadow; y el DIY de gente como Yves Tumor, Ariel Pink o John Maus. Da un poco de miedo que Nourished by Time caiga en el olvido como muchos de estos estilos y personajes. El tiempo lo dirá. Su mejor arma para evitarlo sería publicar más canciones como la maravillosa ‘9 2 5’, en la que una línea de piano y un agitado beat se clavan en el cerebro como ninguna canción de Nourished by Time había logrado antes. O ‘BABY BABY’, que pasa de ser un cuasi rap a una excitante producción como asistida por los mejores Go-Team!

La de Tony Bontana es en verdad la única colaboración de un álbum en el que él se lo guisa y él se lo come todo, acercándole en ‘Jojo’ a los territorios de otra banda muy crítica en lo social, Massive Attack. Bontana habla sobre la música y el arte, sobre las dificultades para salir adelante, en plena sintonía con los peculiares valores de Nourished by Time. Una rareza en los tiempos que corren.