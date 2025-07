¿Este año no hay canción del verano?

El concepto de lo que conocíamos como canción del verano continúa evolucionando, quizá hasta su extinción definitiva. Ya hace muchos años que se lleva hablando del fin de esa canción inescapable que sonaba hasta como tono de llamada y que te sabías enterita sin haberla escuchado por tu cuenta. A falta de un hit global indiscutible, estamos en una época en la que parece que cada uno ha de elegir su propia canción del verano.

En 2010, el ‘Waka Waka’. Un año después, ‘Danza Kuduro’. Después, en este orden, llegaron ‘Call Me Maybe’, ‘Get Lucky’, ‘Bailando’… o la inolvidable ‘Despacito’ en 2017. Nadie dudaría de que estas fueron la canción del verano en su momento. Sin embargo, a partir de la pandemia todo cambia. En 2021, podríamos decir que fue ‘Todo De Ti’, mientras que en 2022 el título se lo llevó claramente «Quédate» de Quevedo y Bizarrap… ¿O fue ‘DESPECHÁ’? Depende de a quién preguntes.

Después de ‘Flowers’, o ‘Columbia’, y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, o ‘Potra Salvaje’, este año ‘La Plena (W Sound 05)’ de Beéle ha pasado más de 3 meses en el número 1 de la lista oficial de singles española y nadie diría que es la canción del verano, aunque los datos indiquen lo contrario. Todas las canciones mencionadas previamente tenían los números de su parte, pero además se colaban en la vida de las personas. Tenían un cierto impacto cultural. ‘La Plena’, no está tan claro.

La concepción de canción del verano ha ido cambiando al mismo tiempo que la manera de consumir música. Los gustos se han fragmentado tanto por el dominio de las plataformas de streaming que es muy difícil que una sola canción ponga de acuerdo a todo el mundo. Lo mismo con la aparición de TikTok. Puedes tener un tema increíblemente viral y que no llegue a todas las capas de la sociedad por igual: ‘drivers license’, ‘Beggin»…

Por esto, ahora tiene mucho más sentido referirnos a NUESTRA canción del verano, más que a LA canción del verano. Si lo que te cautiva es que suene a algo veraniego, unas propuestas más claras podrían ser ‘malibU’ de rusowsky, que también sirve como nostalgia del electrolatino, y ‘DAISIES’ de Justin Bieber, que no para de ascender en las listas.

Para un verano pop girlie, las opciones podrían ser ‘Manchild’ de Sabrina Carpenter, ‘What Was That’ de Lorde o ‘Diet Pepsi’ de Addison Rae. Si te va más el KPOP, BLACKPINK, KPop Demon Hunters y KATSEYE han empezado el verano con tres bangers absolutos: ‘JUMP’, ‘Golden’ y ‘Gnarly’, respectivamente.

Bad Bunny es el único artista que puede sacar un disco en enero y seguir teniendo la canción del verano. Aunque se aleja de la fórmula clásica del reggaeton, que siempre ha sido un imprescindible en las listas de canciones del verano, ‘DtMF’ puede ser recuperada perfectamente. De lo contrario, también está el regreso de C. Tangana a las listas de la mano de Mora, con ‘DROGA’, o el último single de Quevedo, ‘TUCHAT’, ya número 1 en España.

Los más alternativos, por otro lado, encontrarán su refugio en el nuevo disco de Tyler, the Creator, del cual destacamos la clásica ‘Ring Ring Ring’; en las reflexiones postpaternidad de Alex G, concretamente ‘Afterlife’; o en el hardcore popificado de Turnstile con ‘I CARE’. Por no hablar de lo que se viene con los nuevos lanzamientos de Tame Impala o Blood Orange. Canción del verano o no, está claro que entretenidos estaremos.