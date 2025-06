Sabrina Carpenter apunta a otra canción del verano con ‘Manchild’

Justo a tiempo para su actuación en Primavera Sound, Sabrina Carpenter dispara su tiro para conseguir la canción del verano por segunda vez. ‘Manchild’ no es tan pegajosa como ‘Espresso’, pero sí tiene los mismos ingredientes que los mayores éxitos de la artista: una letra riéndose de los hombres, una base juguetona y un estribillo memorable. Es la Canción del Día.

De hecho, si ‘Manchild’ se parece a alguna otra canción de Carpenter, es a ‘Please Please Please’. Aquella se rendía totalmente al synthpop, pero este nuevo lanzamiento va añadiendo elementos de country al mix a medida que avanza. Y sí, ‘Manchild’ es otra producción de Jack Antonoff.

«¡Esta va sobre ti!», publicó Carpenter en Instagram antes de la salida de la canción. No está claro si se refiere a su ex, Barry Keoghan, o a cualquier otro hombre, pero desde luego que a quien sea que vaya dirigida no le habrá sentado bien. Para el resto de nosotros, es pura diversión: «Dijiste que tu móvil estaba roto / Solo se te olvidó cargarlo», canta Sabrina en las primeras líneas.

La estadounidense claramente escribe algunas frases con la intención de convertirlas en icónicas. A veces funciona y otras no. En este caso, acierta con la mayoría: «Si yo no estoy, no haces nada / Elijo culpar a tu madre» o «Juro que me eligen ellos a mí, yo a ellos no» son dos de las más efectivas.