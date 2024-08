‘Diet Pepsi’ puede ser el ‘Espresso’ de Addison Rae

Addison Rae, la tiktoker convertida a cantante a la que conocimos por su hit ‘Obsessed’, y a la que, después, hemos escuchado en un remix de ‘Von dutch’ de Charli XCX, con la que ya había colaborado en ‘2 die 4’, estrena nuevo single.

‘Diet Pepsi’ toma su título de una bebida, igual que ‘Espresso’. No sabemos si a Britney Spears le gustará, ya que ella es más de reg-reg-regular Pepsi, pero ‘Diet Pepsi’ debería convertirse en un éxito para Addison Rae. Es la Canción Del Día.

Aunque, si se trata de canciones pop tituladas con nombre de bebidas, quizá deberíamos hablar de ‘Cola’ y ‘Diet Mountain Dew’ de Lana Del Rey, pues el sonido de Lana empapa completamente el de ‘Diet Pepsi’, hasta el punto de parecer un single perdido de ‘Born to Die‘ o de recordarnos a la primera vez que escuchamos la gran ‘Wildest Dreams’ de Taylor Swift. Es como Lana, pero con el pop subido.

Tampoco disimula nada la influencia de Lana la letra de ‘Diet Pepsi’, pues parece escrita desde su perspectiva o directamente tirando de su estilo. Es Addison Rae haciéndose la ‘Lolita’ por ejemplo en

«My ass looks good in these ripped blue jeans

My cheeks are red like cherries in the spring»

o en

«When we drive in your car, I’m your baby (So sweet)

Losing all my innocence in the backseat»

Por un lado, la sensación que deja ‘Diet Pepsi’ es la de ofrecer una versión «descafeinada» de Lana Del Rey. O de una versión de Lana imaginada por la inteligencia artificial. Por otro, ‘Diet Pepsi’ provoca la misma adicción que la Pepsi normal… o que la Coca-Cola. (Nota del editor: artículo no patrocinado).