Addison Rae saca partido a un descarte de Lady Gaga

Entre las novedades de la semana, destacaba el primer EP de Addison Rae. La influencer y actriz estadounidense, que ha viralizado sobre todo un tema llamado ‘Obsessed’ escrito por Benny Blanco, ha formado parte del proyecto de TikTok The Hype House.

‘AR’ es un EP de puro electropop, como muestran temas como el pegadizo ‘it could’ve been you’. Se cierra con el citado ‘Obsessed’, y podemos considerar sus nuevas cumbres el tema ‘I got it bad’, que ha sido destacado por Pitchfork; la colaboración con Charli XCX que se ha mandado a las playlists de los viernes, ‘2 die 4’; y ‘Nothing On (But the Radio)’, que seleccionamos como Canción del Día hoy.

‘Nothing On (But the Radio)’ era una maqueta de Lady Gaga que lleva años dando vueltas por la industria y un poco por las redes sociales también. Fue escrita en la era ‘Born This Way’, quizá descartada porque en verdad suena al primer disco de Germanotta y no al segundo, y tampoco fue incluida en ‘ARTPOP’. Por aquel entonces recibía el título de ‘Heard It On The Radio’.

Addison Rae nos lleva ahora a los tiempos de ‘Poker Face’ con toda la sensualidad que supone no tener “nada puesto excepto la radio”, lo cual es una referencia a Marilyn Monroe. Misteriosamente Lady Gaga ha sido excluida de los créditos, donde sí encontramos a Billy Steinberg, esa persona que escribió ‘Like a Virgin’, ‘True Colors’ y ‘Eternal Flame’, además de a la propia Addison Rae.



