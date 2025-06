Alex G vuelve a ser un niño en la brillante ‘Afterlife’

Alex Giannascoli, más conocido como Alex G, regresa con un nuevo disco. El sucesor de ‘God Save The Animals’ se titula ‘Headlights’ y estará disponible el próximo 18 de julio. El primer adelanto es otra joya en la discografía del artista estadounidense. ‘Afterlife’ es la Canción del Día.

Coproducida por el propio Giannascoli junto a Jacob Portrait de Unknown Mortal Orchestra, ‘Afterlife’ presenta una estructura sencilla con una melodía perfecta. Un deslumbrante riff de guitarras abre la canción, que resulta otra composición del artista tan efectiva como pegadiza. También es uno de los temas destacados de Lorde en este último viernes de novedades, junto a los lanzamientos de Sabrina Carpenter, Addison Rae y Big Thief.

Giannascoli canta sobre tener «diecisiete», ser «limpios como el queroseno», «caramelos» y «revistas porno». Una nostálgica letra que casa a la perfección con el sentimiento juvenil de la canción. Este también habla sobre otras posibles vidas. En una fue «un ruiseñor» y, en otra, «tu hombre»: «Cuando la luz llegó / Grande y brillante / Comencé otra vida», canta en el estribillo.

Lorde shares her excitement for new music Friday including Addison Rae, Sabrina Carpenter, Big Thief & Alex G:

— Pop Crave (@PopCrave) June 6, 2025

— Pop Crave (@PopCrave) June 6, 2025