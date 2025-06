Big Thief poetizan sobre la vejez en ‘Incomprehensible’

Big Thief, ahora un trío formado por Adrianne Lenker, Buck Meek y James Krivchenia tras la salida del bajista Max Oleartchi, ha anunciado nuevo álbum, ‘Double Infinity’, que verá la luz el 5 de septiembre. Irónicamente, parece que ‘Double Infinity’ no será tan extenso como el disco anterior, ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You‘ (2022), pues se compondrá de nueve cortes.

‘Incomprehensible’, el primer adelanto de ‘Double Infinity’, se basa en un inquieto y marcado ritmo de batería, pero incluye los arreglos de guitarra y cuerda típicos de la obra de Big Thief. Lenker ha explicado que, cuando empezó a escribirla, durante un viaje en coche, en su cabeza era una «gran canción de rock ‘ n roll», pero que al final quedó en una composición «más tranquila».

Autobiográfica, como las mejores letras de Lenker, ‘Incomprehensible’ empieza narrando la visita de la artista a casa de su abuela en Minnesota, donde creció. Lenker y su pareja viajan en coche al aeropuerto, pero pierden el avión, y deciden tomar el camino largo desde Minnesota hasta su destino final, atravesando Canadá. Mientras su pareja duerme, Lenker contempla la naturaleza desde la ventana.

Pronto, ‘Incomprehensible’ se convierte en una reflexión sobre el paso del tiempo y en una celebración de la vejez: Lenker va a cumplir 33 años y no entiende por qué la sociedad le ha hecho creer que es mayor. A Lenker, las canas que caen ya sobre sus hombros le parecen «preciosas» y le evocan a sus mayores: «Mi madre y mi abuela, y mi bisabuela también, se arrugan como el río, se endulzan como el rocío / Tan plateado como las escamas del arcoíris que brillan azul y púrpura, ¿cómo puede la belleza que está viva no ser también verdad?»

Una preciosa oda a la vida, como solo Big Thief saben hacerlas, ‘Incomprehensible’ ofrece un contraste entre la belleza cotidiana de su letra, y el ánimo inquietante de su propuesta musical. ¿No suena ‘Incomprehensible’ incluso oscura y misteriosa, a pesar de haber nacido durante una travesía a través de uno de los panoramas más bellos de Estados Unidos?