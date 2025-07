‘Ring Ring Ring’: viaje al pasado de Tyler the Creator

Tyler the Creator ha lanzado a mitad de esta semana su nuevo álbum, ‘DON’T TAP THE GLASS’. Algunas de estas canciones a lo largo de sus 28 minutos están centradas en el rap y otras en un sonido más clásico. Este último es el caso de ‘Don’t You Worry Baby’, que cuenta con la voz invitada de Madison McFerrin, o el que podría ser el pequeño hit viral del álbum, ‘Ring Ring Ring’.

Nuestra Canción del Día para este miércoles presenta a Tyler the Creator tratando de que su chica le coja el teléfono, sin ningún éxito.

- Publicidad -

Él echa de menos «su tacto, su olor y sus labios», pero no hay manera de que ella atienda. «Sé que dijiste que no llamara de nuevo, pero es que te echo de menos», indica sonando ciertamente «stalker». ¿Un tanto «cringe» en los tiempos que corren? ¿Se está retratando a alguien tan grotesco como grotesca resulta la portada del álbum, donde la cadena de oro es más gruesa que dos brazos juntos?

Hay que tener en cuenta el tono jocoso de la canción, cuya letra apela sin descanso a un «operador» que hace décadas que simplemente no existe. Quizá una manera de retratar un amor de otra época, con los sonidos de, también, otra época.

- Publicidad -

Y es que en producción, estamos ante una de las entregas más deliciosamente clásicas del disco, con un bajo funk que enseguida encauza el tema, y después unos arreglos de cuerda -o su simulación- que se sitúan entre el soul de finales de los 60 y principios de los 70. Letra aparte, una de las pequeñas maravillas de Tyler the Creator.



Las mejores canciones del momento: