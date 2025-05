¿Lleva ‘DROGA’ de verdad la nueva de Mora y C. Tangana?

‘DROGA’ de Mora y C. Tangana ha logrado desbancar ‘La Plena’ del número 1 de Spotify España, donde llevaba más de dos meses. Además, la distancia entre ambos temas se amplía día a día en favor del regreso colateral de Puchito. La misma situación se produce en Apple Music: en esta otra plataforma también estamos hablando de la canción más popular en España. Aunque la canción no salió en viernes, es cuestión de tiempo que sea número 1 oficial en nuestro país, pues según pasan los días, su popularidad no es decreciente, sino todo lo contrario.

En este artículo os ofrecemos una opinión a favor y otra en contra de ‘DROGA’.

- Publicidad -

«‘DROGA’ no es la canción que esperaba de C. Tangana cuatro años después de ‘El Madrileño’. Como bachata aceleradísima, es un paso atrás para alguien que hace ya demasiado nos entregó ‘Ateo’. Pero ahí se acaban los peros para este single internacional de Mora -el portorriqueño es el artista principal- en el que han intervenido como productores Sky, Neneto, el catalán Alizzz y Cromo.

El tema sí lleva «droga» de la buena cuando ofrece frases tan universales como «Yo no sé por qué carajo te vuelvo a escribir, pero perdona la hora». Tira de humor cuando bromea sobre el sexo sin protección dentro de la pareja que se acaba de romper («No quiero buscarte en otras ni tener que comprar Durex») y añade ganchos y más ganchos hasta llegar a esa outro maravillosa en la que domina el uso de una guitarrita que podría ser también una mandolina. Al fin y al cabo Italia fue el escenario del extinto romance: «Si fuera por mí, te volvería a conocer / Para cambiar par de cosas, menos esos polvos / Bien locos en el balcón con Italia de fondo». Sebas E. Alonso.

- Publicidad -

«No tengo nada especialmente negativo que decir de ‘Droga’ en el sentido técnico. La canción está bien construida desde todos los puntos de vista, la composición se preocupa por ofrecer introducción, nudo y desenlace, la melodía por ser dinámica, la producción por añadir textura. ‘Droga’ es una canción tan cuidada que casi alcanza los cuatro minutos de duración.

Mora y C. Tangana son cómplices de esta bachata de desamor que nos recuerda cuán sesgada puede ser la visión blanca de la música latina: hablamos siempre de «modas» como si este tipo de ritmos no sonaran todo el rato, cada día, en todas partes, en países que no son España, por parte de artistas locales. C. Tangana no fue ningún pionero haciendo bachata en ‘Ateo’ cuando analizamos su propuesta dentro del contexto de la música latinoamericana.

- Publicidad -

Sin embargo, C. Tangana sí ha sido pionero en otros ámbitos y, en este rol colaborativo, simplemente echa el cable a su colega de gremio. «He intentado meditar» es una frase poco habitual en el pop; es más habitual la propuesta artística de ‘Droga’, que mira más hacia atrás (2017) que hacia adelante y se ajusta al sonido que pide el sistema sin contestarlo de ninguna manera. Personalmente, estoy un poco saturado de las melodías vocales autotuneadas de la música urbana y quizá eso hace que mi conexión con ‘Droga’ no termine de cuajar. Me parece una propuesta poco interesante y que no me suscita ningún entusiasmo ni sorpresa. ¿Está bien hecha? Sí. ¿Me mueve algo? La verdad, no». Jordi Bardají

¿Qué te ha parecido DROGA de Mora y C Tangana? A Puchito le pido mucho más

Mierda de la buena

Si no estuviera C. Tangana, ni estaríais preguntando por ella Ver resultados