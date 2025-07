Turnstile perfeccionan su mezcla de hardcore y pop en ‘I CARE’

Turnstile están en el momento más dulce de su carrera. Después del exitazo de ‘NEVER ENOUGH’, son oficialmente la banda de hardcore más importante del mundo. Irónicamente, lo han conseguido suavizando su estilo hasta difuminar la línea entre el rock duro y el pop. ‘I CARE’ lo consigue sin sacrificar la energía que les caracteriza. Es la Canción del Día.

Los juguetones riffs de The Smiths, el atareado bajo de Paul McCartney y las texturas electrónicas de LCD Soundsystem resuenan a lo largo de toda la canción, siendo ‘I CARE’ la pieza más puramente pop que hayan hecho Turnstile nunca. El estribillo, en el que Brendan Yates se cuestiona si le quieren «romper el corazón en dos», es la única parte del tema que conecta con los acordes pesados del hardcore, aunque sea de forma breve.

- Publicidad -

A través de un sonido amable y animado, ‘I CARE’ habla sobre darlo todo por una persona a costa de descuidarse a uno mismo, lo cual no es muy sano, pero sí romántico: «Estoy feliz de hundirme en el arrepentimiento / Aunque solo sea para perderme en él / Todo porque sabes que me importa», canta Yates. ‘I CARE’ es la canción perfecta para cosechar nuevos fans, así que no sorprende que la eligiesen para su actuación en Jimmy Fallon.