Saint Etienne / International

No es habitual que los grupos anuncien un último disco y lo promocionen en paz. Sólo R.E.M. se separaron de manera tan elegante, sin mentir a nadie, ni tirarse los trastos a la cabeza. Saint Etienne puede que lo igualen en base a cuál ha sido su dinámica en los tiempos recientes. Más que en la típica rueda de discos y giras del resto de formaciones, ellos han sobrevivido en base a conciertos únicos en Londres, fiestas para su club de fans, singles sueltos y constantes reediciones especiales. No han anunciado una separación como tal y puede que sigan sacando 7″ y 10″ de vez en cuando. Un forero de Popjustice afirma tener 170 «items» de Saint Etienne, según le indica su colección en Discogs. Otro responde que tiene 137. Otro afirma que 208. Juraría que solo tienen 12 discos.

Pequeña y fiel a partes iguales, su base de fans comparte con su banda favorita un amor por la música que Saint Etienne han sabido materializar en este ‘International’. Un disco que suena a obra de despedida por los cuatro costados.

El trío formado por Bob Stanley, Pete Wiggs y Sarah Cracknell será recordado sobre todo por sus top 40 en los charts británicos. El single ‘Glad’ remite a ellos, pues jamás perdieron la facultad de componer canciones de pop impecable, por mucho que los tiempos o las modas no acompañaran. ‘Brand New Me’, compartida con Confidence Man, a quienes no había identificado como herederos de su sonido, tiene potencial también, recordando a la accesibilidad de ‘Good Humor’. ‘He’s Gone’, se acerca al piano house.

Por otro lado, ‘International’ revive a la vez el sonido más experimental de otros proyectos de Saint Etienne. También hicieron sus pinitos en la música instrumental, el ambient o la banda sonora, en proyectos como ‘Sound of Water’ o el reciente ‘The Night‘, y eso es algo que se nota en una serie de canciones más abstractas. Es el caso de ‘Sweet Melodies’ o ‘Take Me to the Pilot’, cercana a la rave, con la colaboración de Paul Hartnoll de Orbital, también de actualidad por haber estrenado trallazo con Kneecap justo esta semana. ‘Brand New Me’ recuerda a sus producciones con Ian Catt, y ‘Save It for a Rainny Day’ suena exactamente como un 12″ de Madonna de los años 80 bajo la producción de Tim Powell (Xenomania).

Para hacer este repaso, más que a sonidos «internacionales» (casi todos se circunscriben a UK), han recurrido a un grupo de viejos amigos. Tom Rowlands (Chemical Brothers) y Jez Williams (Doves) sorprenden en los créditos de ‘Glad’, Nick Heyward es más reconocible en el popero dúo ‘The Go Betweens’ y nada menos que Vince Clarke (Yazoo, Erasure) aparece en los créditos de ‘Two Lovers’. Todo un quién es quién de la música anglosajona que nunca quita protagonismo a la dulce voz de Sarah Cracknell, que tanto vamos a echar de menos.

Los textos, además, aunque poco explícitos, reinciden una y otra vez en la idea de final, de despedida, o incluso de muerte, como el caso de ‘Fade’, que habría encajado perfectamente en su disco de 1993, ‘So Tough’. «Esta vida ha tenido sus puntos altos, y seguro que también bajos», dice ‘Dancing Heart’. «Me diste dulces melodías que me llevan a casa, que me hacen enamorarme de nuevo», dice ‘Sweet Melodies’.

Incluso cuando están hablando de amor y desamor parecen estar hablando de sí mismos, y de su relación con el público generalista. «Fuimos como dos amantes forzados a mantenerlo en secreto, dos amantes que no pudieron ser», dice ‘Two Lovers’. «Tuvimos la oportunidad de un final feliz, tomaste una decisión y te equivocaste», dice su tema más rockero, ‘Why Are You Calling’.