Parcels / Loved

Hay discos que nunca pondría a una visita porque son para escuchar en soledad y hay otros que se prestan 100% a ello. Entre los últimos, los de Parcels. La banda australiana es especialmente querida en la Europa continental, quizá por su vinculación inicial con Daft Punk. Con ellos compartían su admiración hacia las guitarras de Nile Rodgers de Chic, y el gusto por las melodías bailables pero tranquilas, sin salidas de tono.

Su tercer álbum se llama ‘Loved’ porque tiene el cometido de «proporcionar alegría a la gente». La palabra «amor» aparece en el 25% de sus títulos. Tras algo tan estival como ‘Summerinlove’ encontramos otro tema llamado ‘Leaveyourlove’, en el que la frase «no quiero dejar tu amor» aparece repetida más de 20 veces.

Las melodías de Parcels son pura calma; suaves y agradables como los prados que la formación recorre en la portada. ‘Thinkaboutit’ es puro buen rollo, por poner un ejemplo. El disco ha sido escrito de manera individual por diferentes miembros, solo que después poniendo entre todos elementos en común, y se nota en el modo en que mantiene en todo momento una línea artística muy clara.

Patrick Hetherington se ha encargado de ‘Sorry’, un gran número construido a través de una caja de ritmos lo-fi, un teclado hipnotizante y esas guitarras tan disco, robadas de 1977. La letra es una lista de cuestiones que lamentamos («que el amor duela», «el caos que te produjo tu madre»), como ‘Yougotmefeeling’ de Noah Hill, lo es de «cosas que me haces sentir».

Esta última es una de las pocas canciones realmente bailables, pues ‘Tobeloved’ prefiere ir desarrollando una estructura in crescendo a través de un piano muy 70’s; y ‘Everybodyelse’, recrearse en la monotonía. Es todo un retrato de lo predecible que es la vida: «A veces estoy bien, y a veces me coloco. Como todo el mundo (…) Me enamoré y la jodí. Como todo el mundo». Y así todo el rato.

Una sensación, la de monotonía, que empapa todo el álbum. Al final te preguntas si la idea de la música de fondo implicaba algo necesariamente bueno. La única canción algo diferente es ‘Iwanttobeyourlightagain’, una composición de Patrick mucho más narrativa, hablando de la muerte del padre de alguien, de un montón de litros de vino blanco y de los tiempos en los que Parcels fueron «cool».